Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Karadenizde öldürücü zehirli yılan korkusu Kalın kıyafet ve bot giyerek bahçelere girin
ARTVİN SİNOP TRABZON

Trabzon'da korkutan görüntü: Kalın kıyafet ve bot giyerek bahçelere girin​

Karadeniz’de öldürücü zehirli yılan korkusu: Kalın kıyafet ve bot giyerek bahçelere girin

Trabzon'da, 1 kişinin temizlik yaptığı çay bahçesinde yılan ısırması sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Sinop ve Artvin'deki ormanlık alanlarda da yılanlar görülmesi vatandaşların korku yaşamasına neden oluyor. Prof. Dr. Ufuk Bülbül, vatandaşlara bahçelere kalın kıyafet ve bot giyerek girmeleri yönünde öneride bulunarak, yılan ısırmalarında yaranın bezle sıkılıp, zehrin enjektör aracılığıyla çekilmesi gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi DHA
Sinop ve Artvin'deki bahçe ve tarlalarda yılanların görülmesi vatandaşların endişelerini artırdı.
Sinop ve Artvin'deki bahçe ve tarlalarda yılanların görülmesi vatandaşların endişelerini artırdı.

Karadeniz Bölgesi'nde son günlerde görülen yılanlar vatandaşları korkutuyor. Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde, Karadeniz Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Recep Ali Düzenli'nin temizlik yaptığı çay bahçesinde yılan ısırması sonucu yaşamını yitirmesi, Sinop ve Artvin'deki bahçe ve tarlalarda yılanların görülmesi vatandaşların endişelerini artırdı.

Sinop ve Artvin'deki bahçe ve tarlalarda yılanların görülmesi vatandaşların endişelerini artırdı.

Prof. Dr. Bülbül: Çay toplarken kalın kıyafet giyin

Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ufuk Bülbül, Doğu Karadeniz bölgesinde özellikle çay bahçelerinde zehirli yılan bulunabildiğine dikkat çekerek, vatandaşların dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Sinop ve Artvin'deki bahçe ve tarlalarda yılanların görülmesi vatandaşların endişelerini artırdı.

Bölgede Kafkas Burunlu Engereği, diğeri de Baran Engereği olmak üzere 2 çeşit zehirli yılan bulunabileceğini kaydeden Bülbül, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • “Bunlar çay bahçelerinin olduğu yerlerde ve ormanlık alanlarda yaşayan hayvanlar. Özellikle akşam saatlerine veya sabahın ilk ışıklarına doğru gezinip, gece aktif olurlar. Gündüzleri taş altlarında veya oyuklarda saklanmayı tercih ederler. Alacakaranlık veya sabahın ilk saatlerinde çay bahçelerine çalışmaya giderken dikkatli olunması gerekir. Bahçeye gidecek kişilerin mümkün olduğu kadar kalın kıyafet ve bot giymeleri lazım. Ülkemizde yaşayan engerek türlerinin zehir dişleri, kot ve botları delecek kadar büyük ve güçlü değil.”

Sinop ve Artvin'deki bahçe ve tarlalarda yılanların görülmesi vatandaşların endişelerini artırdı.

'Zehri emerek değil, plastik enjektörle çekin'

Yılanların sesi duymadıklarını ve yerdeki titreşimleri hissederek tepki verdiklerini anlatan Bülbül, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

  • “Görmediğimiz bir yere çay dibine yaklaşırken hayvan orada olabileceğ için bir çubukla kontrol ederek yılanın kaçmasını sağlayabiliriz. Yılanların insanları sokma davranışı yoktur. Çünkü biz onların avı değiliz ama kendisi için endişe hisseder, biz ona bilmeden yaklaşır ve basacak gibi olursak savunma davranışı olarak sokacaktır. Yılanları rahatsız etmememiz gerekiyor. Rahatsız etmezsek o da bizi rahatsız etmeyecektir. Karşılaştığımızda yine soğukkanlılığımızı muhafaza etmeliyiz”

Sinop ve Artvin'deki bahçe ve tarlalarda yılanların görülmesi vatandaşların endişelerini artırdı.

Olası yılan sokmasında zehrin ağız yoluyla emilip atılmasının da tehlikeli olduğunu söyleyen Bülbül, şu ifadeleri kullandı:

  • "Zehrin akış hızını azaltmak için ısırılan yerin üzerini bir bezle sıkmak gerekir. Oradaki zehiri dışarı almamız gerekir. Bunun için de asla ağızla emip, tükürmemek lazım. Plastik enjektörle çekip zehri çıkarıp alınabilirse zehir miktarı azaltılabilir."

Sinop ve Artvin'deki bahçe ve tarlalarda yılanların görülmesi vatandaşların endişelerini artırdı.

'Ölen ağabeyimin 10 metre yanındaydım'

Yılan ısırması sonucu hayatını kaybeden Recep Ali Düzenli'nin kardeşi Nazım Yücel Düzenli, olay sırasında ağabeyinden 10 metre uzakta olduğunu söyledi.

Ağabeyinin ayağındaki ısırığa baktıktan sonra vakit kaybetmeden eve geçtiklerini anlatan Düzenli, ise şu şekilde açıklamada bulundu:

  • “Daha önce arı sokması olduğu için alerjisi olduğunu biliyordum. Alerji hapı verip, acil şekilde sağlık ekiplerine yetiştirmeye çalıştım. O sırada ambulansa haber verdik. Köyün girişinde ambulansa teslim ettim. Of Devlet Hastanesi'ne haber verdiler. Orada acil şekilde bir helikopteri hazır hale getirdiler. Kalbi durmuştu, o yüzden hemen alıp diğer hastaneye geçemediler. 2 saat geçtikten sonra helikoptere geçildi ancak helikopterin içi küçük olduğu ve müdahale edilemeyeceği için ambulansla götürüleceği söylendi. Farabi Hastanesi'ne geçtik. Farabi Hastanesi'nde yılan panzehiri bulunmadığı için Ordu'da bulunan panzer özel araçla 3 saat sonra hastaneye getirildi. Burada bu tür hayvanların bulunuyor. Hastanede panzehirlerin bulunması gerekiyor."

Sinop ve Artvin'deki bahçe ve tarlalarda yılanların görülmesi vatandaşların endişelerini artırdı.

'Bizim köyde hiç görülmemiş hadise'

Düzenli'nin dayısı Ahmet Ertürk de, yeğeninin yılanın üzerine basmış olabileceğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

  • “Bildiğimiz kadarıyla otopsi raporunda yılan zehirlenmesi değil, alerjik rahatsızlık dolayısıyla kalp durması neticesinde vefat ediyor. Kardeşine söylediği kadarıyla kendisi bir ısırık hissetmiş ama hastanedeki muayene esnasında ayağında iki kez ısırıldığı görülüyor. Köyümüzde ilk kez yılan ısırması sonucu ölüm olayı yaşanıyor. Bizim köyde hiçbir zaman görülmemiş bir hadise. Yılan her zaman görülür ama kaçar, insanlara bir zararı olmamıştır.”

Karadeniz'de korkutan görüntü: Kalın kıyafet ve bot giyerek bahçelere girin​
FOTOĞRAF 14
Title
Karadeniz Bölgesi'nde son günlerde görülen yılanlar vatandaşları korkutuyor. Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde, Karadeniz Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Recep Ali Düzenli'nin temizlik yaptığı çay bahçesinde yılan ısırması sonucu yaşamını yitirmesi, Sinop ve Artvin'deki bahçe ve tarlalarda yılanların görülmesi vatandaşların endişelerini artırdı.
Title
Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ufuk Bülbül, Doğu Karadeniz bölgesinde özellikle çay bahçelerinde zehirli yılan bulunabildiğine dikkat çekerek, vatandaşların dikkatli olması gerektiğini söyledi.
Title
Bölgede Kafkas Burunlu Engereği, diğeri de Baran Engereği olmak üzere 2 çeşit zehirli yılan bulunabileceğini kaydeden Bülbül, şu şekilde açıklamada bulundu:
Title
“Bunlar çay bahçelerinin olduğu yerlerde ve ormanlık alanlarda yaşayan hayvanlar. Özellikle akşam saatlerine veya sabahın ilk ışıklarına doğru gezinip, gece aktif olurlar. Gündüzleri taş altlarında veya oyuklarda saklanmayı tercih ederler. Alacakaranlık veya sabahın ilk saatlerinde çay bahçelerine çalışmaya giderken dikkatli olunması gerekir. Bahçeye gidecek kişilerin mümkün olduğu kadar kalın kıyafet ve bot giymeleri lazım. Ülkemizde yaşayan engerek türlerinin zehir dişleri, kot ve botları delecek kadar büyük ve güçlü değil.”
Title
Yılanların sesi duymadıklarını ve yerdeki titreşimleri hissederek tepki verdiklerini anlatan Bülbül, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:
Title
“Görmediğimiz bir yere çay dibine yaklaşırken hayvan orada olabileceğ için bir çubukla kontrol ederek yılanın kaçmasını sağlayabiliriz. Yılanların insanları sokma davranışı yoktur. Çünkü biz onların avı değiliz ama kendisi için endişe hisseder, biz ona bilmeden yaklaşır ve basacak gibi olursak savunma davranışı olarak sokacaktır. Yılanları rahatsız etmememiz gerekiyor. Rahatsız etmezsek o da bizi rahatsız etmeyecektir. Karşılaştığımızda yine soğukkanlılığımızı muhafaza etmeliyiz”
Title
Olası yılan sokmasında zehrin ağız yoluyla emilip atılmasının da tehlikeli olduğunu söyleyen Bülbül, şu ifadeleri kullandı:
Title
Zehrin akış hızını azaltmak için ısırılan yerin üzerini bir bezle sıkmak gerekir. Oradaki zehiri dışarı almamız gerekir. Bunun için de asla ağızla emip, tükürmemek lazım. Plastik enjektörle çekip zehri çıkarıp alınabilirse zehir miktarı azaltılabilir.
Title
Yılan ısırması sonucu hayatını kaybeden Recep Ali Düzenli'nin kardeşi Nazım Yücel Düzenli, olay sırasında ağabeyinden 10 metre uzakta olduğunu söyledi.
Title
Ağabeyinin ayağındaki ısırığa baktıktan sonra vakit kaybetmeden eve geçtiklerini anlatan Düzenli, ise şu şekilde açıklamada bulundu:
Title
“Daha önce arı sokması olduğu için alerjisi olduğunu biliyordum. Alerji hapı verip, acil şekilde sağlık ekiplerine yetiştirmeye çalıştım. O sırada ambulansa haber verdik. Köyün girişinde ambulansa teslim ettim. Of Devlet Hastanesi'ne haber verdiler. Orada acil şekilde bir helikopteri hazır hale getirdiler. Kalbi durmuştu, o yüzden hemen alıp diğer hastaneye geçemediler. 2 saat geçtikten sonra helikoptere geçildi ancak helikopterin içi küçük olduğu ve müdahale edilemeyeceği için ambulansla götürüleceği söylendi. Farabi Hastanesi'ne geçtik. Farabi Hastanesi'nde yılan panzehiri bulunmadığı için Ordu'da bulunan panzer özel araçla 3 saat sonra hastaneye getirildi. Burada bu tür hayvanların bulunuyor. Hastanede panzehirlerin bulunması gerekiyor.
Title
Düzenli'nin dayısı Ahmet Ertürk de, yeğeninin yılanın üzerine basmış olabileceğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:
Title
“Bildiğimiz kadarıyla otopsi raporunda yılan zehirlenmesi değil, alerjik rahatsızlık dolayısıyla kalp durması neticesinde vefat ediyor. Kardeşine söylediği kadarıyla kendisi bir ısırık hissetmiş ama hastanedeki muayene esnasında ayağında iki kez ısırıldığı görülüyor. Köyümüzde ilk kez yılan ısırması sonucu ölüm olayı yaşanıyor. Bizim köyde hiçbir zaman görülmemiş bir hadise. Yılan her zaman görülür ama kaçar, insanlara bir zararı olmamıştır.”
Title
Karadeniz'de korkutan görüntü: Kalın kıyafet ve bot giyerek bahçelere girin​
Trabzon'da, 1 kişinin temizlik yaptığı çay bahçesinde yılan ısırması sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Sinop ve Artvin'deki ormanlık alanlarda da yılanlar görülmesi vatandaşların korku yaşamasına neden oluyor. Prof. Dr. Ufuk Bülbül, vatandaşlara bahçelere kalın kıyafet ve bot giyerek girmeleri yönünde öneride bulunarak, yılan ısırmalarında yaranın bezle sıkılıp, zehrin enjektör aracılığıyla çekilmesi gerektiğini söyledi.
Abone Ol Google News
Türkiye 10 ülke arasına girecek

Türkiye 10 ülke arasına girecek

​Türksat uydularının uzaya gönderileceği tarihler belli oldu.
İki sınır kapısı açılıyor

İki sınır kapısı açılıyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarih verip açıkladı.
Daha yıkılmadı mı? diye sormuştu

'Daha yıkılmadı mı?' diye sormuştu

​Sahile dikilen 17 katlı rezidanslar moloza dönüştü.
20. yıl plaketi

20. yıl plaketi

​Albayrak Grubu CEO'su Prof. Dr. Ömer Bolat, şirketteki 20. yıldönümünü kutladı.
ABD'li Müslümanların<br>ve siyahilerin sembolü

ABD'li Müslümanların
ve siyahilerin sembolü

​ABD'li boksör Muhammed Ali, ölümünün 4. yılında anılıyor.
İsyan ettiren kalabalık

İsyan ettiren kalabalık

​Metrobüsler tıklım tıklım, binmeye korkuyoruz.

"Tanklar sokağa insin"

"Tanklar sokağa insin"

​Trump'tan Pentagon'a sert müdahale baskısı.
Sesini çıkarmaları saçmalık

Sesini çıkarmaları saçmalık

​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a Ayasofya tepkisi.
Operasyon başlattılar

Operasyon başlattılar

Libya ordusu Trablus Havalimanı'nı kurtarmak için harekete geçti.
Yerli motorlu<br>zırhlılar 2021'de

Yerli motorlu
zırhlılar 2021'de

​TÜMOSAN çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.
Tarih verdi

Tarih verdi

​Bilim Kurulu üyesinden vaka sayısı açıklaması.
İkinci elde<br>büyük manipülasyon

İkinci elde
büyük manipülasyon

Araç ​fiyatlarında yüzde 30 fazla var, ceza kesilmeli.
Büyükşehirden <br>kaçış hızlandı

Büyükşehirden
kaçış hızlandı

​Salgın sonrası binlerce kişi emeklilik ve tayin istiyor.
Eskisinden daha kötüsünü yaşarız

Eskisinden daha kötüsünü yaşarız

​Düğün ve taziyeler koronavirüs vakalarını artırdı.
Otobüsten çekinen<br>VIP araç kiralıyor

Otobüsten çekinen
VIP araç kiralıyor

Koronavirüs sonrası büyük ilgi görmeye başladı.
Saygı duruşu: <br>Muhammed Ali

Saygı duruşu:
Muhammed Ali

Şampiyonu, vefatının 4. yılında saygıyla anıyoruz...
MHP Genel Başkan Başdanışmanı Ersoy'dan CHP'li Engin Altay'a cevap: Bahçeli ayıplı tuzak kurmadı, hep adi tuzakları bozdu
Gündem

MHP Genel Başkan Başdanışmanı Ersoy'dan CHP'li Engin Altay'a cevap: Bahçeli ayıplı tuzak kurmadı, hep adi tuzakları bozdu

MHP Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Ruhi Ersoy, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın 'Bahçeli, Türkiye'de 3 kez ayıplı bir tuzak kurmuştur' açıklamasına, sosyal medya hesabından yanıt vererek, "Liderimiz Sn. Devlet Bahçeli ayıplı tuzak kurmadı, hep adi tuzakları bozdu" dedi.

Amerikalı Müslümanların ve siyahilerin sembolü: Muhammed Ali
Dünya

Amerikalı Müslümanların ve siyahilerin sembolü: Muhammed Ali

Amerikalı boksör ve insan hakları savunucusu Muhammed Ali, vefatının 4. yılında, ülkede siyahilere yönelik ayrımcılık nedeniyle düzenlenen protestoların gölgesinde anılıyor. 22 yaşında Müslüman olan Muhammed Ali, bulduğu her fırsatta ırkçılık ve inanç ayrımcılığına karşı sesini yükseltti. Irkçılık karşıtı Müslüman aktivist kimliği ile de bilinen Muhammed Ali, ABD’deki ırkçılıkla mücadele konusunda aktif mücadele içindeki siyahi vatandaşların rol modeli oldu. Ali, "Ben Amerika'yım. Tanımadığınız yönüyüm onun. Alışın bana. Siyah, özgüvenli, kendinden emin. Benim adım bu, sizin değil. Benim dinim sizin değil. Benim amaçlarım sizin değil. Alışın bana." sözleri ve duruşu ile birçok siyahi ve Müslüman Amerikalıya da örnek oldu. Vietnam Savaşı'na katılmayı reddeden efsanevi boksör, "Vietnamlılar bana hiçbir kötülük yapmadılar ki onlarla savaşayım" sözüyle o döneme damga vurdu.
Trump göstericilere karşı tankların sokağa çıkmasını istemiş
Dünya

Trump göstericilere karşı tankların sokağa çıkmasını istemiş

ABD Başkanı Donald Trump'ın tankların sokaklara inmesini ve göstericilere karşı daha ağır askeri teçhizatın kullanılmasını istediği ortaya çıktı. Dailymail'in haberine göre Beyaz Saray göstericilere müdahale konusunda Pentagon'a baskı yapıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.