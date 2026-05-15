Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Trabzon’un Araklı ilçesinde yangın paniği: 2,5 ton fındık kül oldu

Trabzon’un Araklı ilçesinde yangın paniği: 2,5 ton fındık kül oldu

09:2615/05/2026, Cuma
IHA
Sonraki haber
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı

Trabzon’un Araklı ilçesine bağlı Kalecik Mahallesi’nde sabaha karşı bir evde çıkan yangında 2,5 ton fındık kül oldu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Kalecik mahallesinde Atilla ve Avni Sağır’a ait evde sabaha karşı henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın sırasında dumandan etkilenen bir kişinin hafif şekilde rahatsızlandığı öğrenilirken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürülürken, evde bulunan yaklaşık 2,5 ton fındığın kül olduğu öğrenildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.



#Trabzon
#yangın
#fındık
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
19 Mayıs’ta PTT açık mı kapalı mı? 19 Mayıs Salı günü resmi tatil mi?