Trabzon’un Araklı ilçesinde yangın paniği: 2,5 ton fındık kül oldu

Trabzon’un Araklı ilçesine bağlı Kalecik Mahallesi’nde sabaha karşı bir evde çıkan yangında 2,5 ton fındık kül oldu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Kalecik mahallesinde Atilla ve Avni Sağır’a ait evde sabaha karşı henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın sırasında dumandan etkilenen bir kişinin hafif şekilde rahatsızlandığı öğrenilirken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürülürken, evde bulunan yaklaşık 2,5 ton fındığın kül olduğu öğrenildi.
