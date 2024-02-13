Trafik çilesi bitecek

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, seçim çalışmaları kapsamında Pendik ve Maltepe’de ziyaretler gerçekleştirdi. Sabah saatlerinde sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelen Kurum, “İstanbul’u olgun bir demokratik kültür içinde yöneteceğiz. Yani her kesimden insanımız, bizim paydaşımız olacak. Çok sesli, çok kültürlü ve liyakatli bir yönetim yapısıyla, İstanbul’un sorunlarını ele alacağız” dedi.

ÇOK ÇALIŞACAĞIZ

“Fetret döneminden kurtulmayı bekleyen, yeniden yükselişi arzulayan bir İstanbul var. Hak ettiği eserleri arayan aziz İstanbul halkı var” diyen Kurum, “Bunun için çok çalışacağız. Hiç kimsenin mağdur olmadığı bir İstanbul için çalışacağız. Çocuklarımızı, kadınlarımızı, yaşlılarımızı mutlu etmek için çalışacağız. Göreceksiniz biz çalışıp çabalayıp, bu milleti, güzel İstanbul’a yeniden kavuşturacağız” ifadelerini kullandı.

TRAFİK ÇİLESİ BİTECEK

Pendik’te TEM ve E-5 yan yol düzenlemesini, Pendik Meydan Katlı Kavşağı’nı süratle yapacaklarını vurgulayan Kurum, trafik çilesine karşı ilk hamleyi yapacaklarını söyledi.

Kurum, “Afetlere Dirençli İstanbul” çalışmasıyla Pendik’te yüzlerce sosyal konut yaparak ev sahibi olmak isteyen dar gelirli vatandaşları hayallerine kavuşturacaklarını anlattı.

PENDİK’TE MİNİ MİTİNG

Ardından Kurum Pendik Sahili’nde ilk mini mitingini yaptı. Büyük bir coşkuyla karşılanan Kurum, “Başkaları gibi öyle yarı zamanlı değil, tam zamanlı belediye başkanı olacağız 7 gün 24 saat görevimizin başında olacağız. İstanbul’un hizmetinde olacağız. Göreceksiniz, en büyük farkımız, ahde vefa olacak. Vaatlerimizi ortada bırakmayacağız, söz verip unutanlardan olmayacağız. Mevcut yönetimin yaptığı gibi; sözlerimizin sadece onda birini değil, projelerimizin yüzde yüzünü yapacağız” diye konuştu.

YEŞİL SAHAYA İNDİ

Pendikspor’u ziyaret eden Kurum, Başkan Mahmut Türkoğlu ve sporcularla görüştü. Kurum, daha sonra yeşil sahaya indi. Penaltı atışları yapan Kurum basın mensuplarını da atış yapmaya davet etti. Basın mensuplarının penaltı atışı sırasında ise kaleye geçti.







