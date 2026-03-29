Trafik kazasında şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

15:3729/03/2026, Pazar
Mersin'de 23 Mart'ta görevi başındayken geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede dün şehit olan polis memuru Serkan Ünal'ın (36) cenazesi, memleketi Kırıkkale'de toprağa verildi.

Şehit Ünal'ın naaşı, cenaze töreni için merkeze bağlı Kazmaca köyü camisine getirildi.

Şehidin eşi Hatice ve 7 yaşındaki oğlu İdris Bartu, burada tabutun üzerindeki şehidin fotoğrafına sarılıp öptü. Şehidin annesi Zeynep Ünal ise oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Abdurrahman Kotan'ın öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından Ünal'ın naaşı, köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Ünal'ın ailesi ve yakınları ile Vali Hüseyin Engin Sariibrahim, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, Belediye Başkanı Ahmet Önal, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ali Haluk Karakuş, Emniyet Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmetler ve Sağlık Dairesi Başkanı Güven Çopur, İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık, İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Acar, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Şehit polis memuru Serkan Ünal'ın evli ve bir çocuk babası olduğu, babasının vefat ettiği öğrenildi.


