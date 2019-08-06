Gündem Trafik polisi bayramda teyakkuzda olacak
ANKARA

Trafik polisi bayramda teyakkuzda olacak

İçişleri Bakanlığı 9 Ağustos’ta başlayacak Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında 116 bin 236 trafik personelini görevlendirdi. Tatil süresince 18 ildeki 20 güzergaha her 10 kilometrede bir ekip görevlendirilecek. Bin 120 yolcu otobüsü sivil ekiplerce denetlenecek. 19 ilde helikopterle, 78 ilde ise drone ile havadan denetim yapılacak

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İçişleri Bakanlığı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde karayollarında alınacak tedbirlerle ilgili illere “Bakanlık Talimatı” gönderdi. Bakan Süleyman Soylu imzasıyla gönderilen talimatta alınması gereken önlemler sıralandı. Talimata göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere bakan yardımcıları ve bakanlık bürokratları da bayram tatili boyunca sahada olacak. Özellikle kazaların yoğun olduğu bölgelerde bayram tatili süresince 36 polis başmüfettişi, 10 jandarma başmüfettişi, 10 jandarma denetleme grup başkanı/üyesi olmak üzere 56 müfettiş görev yapacak.

KUŞ UÇURTULMAYACAK

Emniyet ve Jandarma Kurban Bayramı’nda kazaların önüne geçilebilmek için havadan denetimlere ağırlık verecek. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Diyarbakır, Aydın, Bursa ve Muğla ile, komşu illerin dahil olduğu 19 ilde 88 saat helikopterle denetim yapılacak. Trafik, 78 ilde ise bin 377 saat drone ile havdan denetlenecek.

10 KM’DE BİR EKİP

Son 3 yılda bayram tatillerinde kazaların yoğun olduğu tespit edilen 18 ildeki 20 güzergahta her 10 kilometrede bir ekip görevlendirilecek. Ayrıca 78 ilde, 625 maket trafik aracı, tepe lambalı reflektif şeritleriyle görünürlüğü artırmak için kazaların yoğun olduğu güzergahlara yerleştirilecek.

HABERSİZ DENETİM

Bayram tatili süresince otobüslerde sivil ekiplerin yolcu gibi denetimleri sürecek. Bu bayram tatilinde 1120 yolcu otobüsü, sivil ekipler tarafından habersiz denetlenecek. Terminallerde ve ara istasyonlarda denetimler artacak. Terminal ve izin verilen yerler dışında şehirlerarası otobüslerin kalkışlarına ve korsan taşımacılığa izin verilmeyecek.

REKLAM

KAZALARA ANINDA MÜDAHALE

Trafik güvenliği konusunda sürücü ve yolcular bilinçlendirilecek. Tüm denetimlerde, sürücü ve yolcuları trafik güvenliği konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirme için, “Yaşam İçin Kısa Bir Mola” sloganıyla oluşturulan “Yaşam Tünelleri” etkin şekilde kullanılacak. Merkezdeki “Trafik Kaza Danışma Birimi” tarafından ülke genelindeki yol durumu ve kazalar anlık takip edilecek ve bunlara anında müdahale sağlanacak.

Bursa'daki orman yangını kısmen kontrol altına alındı
GÜNDEM
Bursa'daki orman yangını kısmen kontrol altına alındı
Gerilim büyüyor

Gerilim büyüyor

​ABD Hazine Bakanlığı, Çin'i 'döviz manipülatörü' ilan etti.
Keşmir krizini görüştüler

Keşmir krizini görüştüler

Pakistan ile Hindistan arasında tansiyon yükselmişti.
ABD borsası çakıldı

ABD borsası çakıldı

​Trump'ın paylaşımları domino etkisine sebep oldu.
İdam talimatı verdi

İdam talimatı verdi

ABD'yi sarsan 'beyaz ırkçı' terörüne tepkiler büyüyor.
Merkez'den<br> swap hamlesi

Merkez'den
swap hamlesi

Bir hafta vadeli swap işlemleri değişiyor.
Yangın<br>kontrol altında

Yangın
kontrol altında

Bursa'daki yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Bugünkü kısmı tamamlandı

Bugünkü kısmı tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığından kritik görüşmeye ilişkin açıklama.

ABD'den<br>heyet gelecek

ABD'den
heyet gelecek

İki ülkenin ticaret hacmi masaya yatırılacak.

Erdoğan'ın faiz kararı doğru

Erdoğan'ın faiz kararı doğru

​Alman basını Türk ekonomisinden övgüyle bahsetti.
Havayı kapatsalar<br>karadan vururuz

Havayı kapatsalar
karadan vururuz

'Suriye'de hava sahası kapatılırsa ne olur?' sorusu yanıt buldu.
Memura<br>maaş müjdesi

Memura
maaş müjdesi

​Cumhurbaşkanı bayram öncesi güzel haberi verdi.
Yaptırımın<br>sebebini açıkladı

Yaptırımın
sebebini açıkladı

İran Dışişleri Bakanı ​Zarif, Beyaz Saray davetini doğruladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.