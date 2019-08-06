Trafik polisi bayramda teyakkuzda olacak

İçişleri Bakanlığı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde karayollarında alınacak tedbirlerle ilgili illere “Bakanlık Talimatı” gönderdi. Bakan Süleyman Soylu imzasıyla gönderilen talimatta alınması gereken önlemler sıralandı. Talimata göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere bakan yardımcıları ve bakanlık bürokratları da bayram tatili boyunca sahada olacak. Özellikle kazaların yoğun olduğu bölgelerde bayram tatili süresince 36 polis başmüfettişi, 10 jandarma başmüfettişi, 10 jandarma denetleme grup başkanı/üyesi olmak üzere 56 müfettiş görev yapacak.

KUŞ UÇURTULMAYACAK

Emniyet ve Jandarma Kurban Bayramı’nda kazaların önüne geçilebilmek için havadan denetimlere ağırlık verecek. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Diyarbakır, Aydın, Bursa ve Muğla ile, komşu illerin dahil olduğu 19 ilde 88 saat helikopterle denetim yapılacak. Trafik, 78 ilde ise bin 377 saat drone ile havdan denetlenecek.

10 KM’DE BİR EKİP

Son 3 yılda bayram tatillerinde kazaların yoğun olduğu tespit edilen 18 ildeki 20 güzergahta her 10 kilometrede bir ekip görevlendirilecek. Ayrıca 78 ilde, 625 maket trafik aracı, tepe lambalı reflektif şeritleriyle görünürlüğü artırmak için kazaların yoğun olduğu güzergahlara yerleştirilecek.

HABERSİZ DENETİM

Bayram tatili süresince otobüslerde sivil ekiplerin yolcu gibi denetimleri sürecek. Bu bayram tatilinde 1120 yolcu otobüsü, sivil ekipler tarafından habersiz denetlenecek. Terminallerde ve ara istasyonlarda denetimler artacak. Terminal ve izin verilen yerler dışında şehirlerarası otobüslerin kalkışlarına ve korsan taşımacılığa izin verilmeyecek.

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KAZALARA ANINDA MÜDAHALE

Trafik güvenliği konusunda sürücü ve yolcular bilinçlendirilecek. Tüm denetimlerde, sürücü ve yolcuları trafik güvenliği konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirme için, “Yaşam İçin Kısa Bir Mola” sloganıyla oluşturulan “Yaşam Tünelleri” etkin şekilde kullanılacak. Merkezdeki “Trafik Kaza Danışma Birimi” tarafından ülke genelindeki yol durumu ve kazalar anlık takip edilecek ve bunlara anında müdahale sağlanacak.