Trafik sorunu adım adım çözülüyor

İsmet Paşa Caddesi’nde yapılan yol çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini ifade eden Başkan Gürkan, “2019 yılında göreve geldiğimizde Malatya’nın birinci sorunu yol ve trafikti. Malatya tek ana arteri olan bir şehirdi. Zaman içerisinde araç sayısının artması, trafik yoğunluğunu da beraberinde getirdi” dedi.

Büyükşehir Belediyesi olarak Kuzey ve Güney Kuşak Yolu, Anayurt Bulvarı, Alp Er Tunga Bulvarı ve Danişmend Gazi Bulvarı olmak üzere yeni yol çalışmalarına başladıklarına değinen Başkan Selahattin Gürkan, “Şehrimizin en büyük sorununu adım adım çözüyoruz. Deprem sürecinde tahliyenin hızlı ve seri bir şekilde yapılabilmesi önemli. İnşallah 3 gidiş 3 geliş olarak yaptığımız kaldırımlarıyla, yürüyüş yollarıyla, kavşaklarıyla modern ve çağdaş bir yolu hizmete sunuyoruz. Tecde yolumuzdaki çalışmalarımızı inşallah kısa bir süre içerisinde ekiplerimiz tamamlayacak. Büyükşehir Belediye ekiplerimiz bir taraftan da Kuzey ve Güney Kuşak yollarındaki çalışmalarına devam etmektedir. Yolumuzun kazasız belasız vatandaşlarımızın gidecekleri yere sağlıklı ve huzurlu bir şekilde erişimini sağlayacağına inanıyorum. Açılan ve açılacak olan yollarımızın Malatyalı hemşehrilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.