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Trafik sorunu adım adım çözülüyor

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İsmet Paşa Caddesi (Tecde Yolu) ikinci etap çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

04:00 - 13/01/2024 Cumartesi
Güncelleme: 06:03 - 13/01/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Malatya Büyükşehir Belediyesi trafiğin rahatlaması için İsmet Paşa Caddesi ikinci etap çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, göreve geldiklerinde yüzde 85 olan yol ve trafik sorununu adım adım giderdiklerini belirtti.
Malatya Büyükşehir Belediyesi trafiğin rahatlaması için İsmet Paşa Caddesi ikinci etap çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, göreve geldiklerinde yüzde 85 olan yol ve trafik sorununu adım adım giderdiklerini belirtti.

İsmet Paşa Caddesi’nde yapılan yol çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini ifade eden Başkan Gürkan, “2019 yılında göreve geldiğimizde Malatya’nın birinci sorunu yol ve trafikti. Malatya tek ana arteri olan bir şehirdi. Zaman içerisinde araç sayısının artması, trafik yoğunluğunu da beraberinde getirdi” dedi.


KUŞAK YOLLARINDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Büyükşehir Belediyesi olarak Kuzey ve Güney Kuşak Yolu, Anayurt Bulvarı, Alp Er Tunga Bulvarı ve Danişmend Gazi Bulvarı olmak üzere yeni yol çalışmalarına başladıklarına değinen Başkan Selahattin Gürkan, “Şehrimizin en büyük sorununu adım adım çözüyoruz. Deprem sürecinde tahliyenin hızlı ve seri bir şekilde yapılabilmesi önemli. İnşallah 3 gidiş 3 geliş olarak yaptığımız kaldırımlarıyla, yürüyüş yollarıyla, kavşaklarıyla modern ve çağdaş bir yolu hizmete sunuyoruz. Tecde yolumuzdaki çalışmalarımızı inşallah kısa bir süre içerisinde ekiplerimiz tamamlayacak. Büyükşehir Belediye ekiplerimiz bir taraftan da Kuzey ve Güney Kuşak yollarındaki çalışmalarına devam etmektedir. Yolumuzun kazasız belasız vatandaşlarımızın gidecekleri yere sağlıklı ve huzurlu bir şekilde erişimini sağlayacağına inanıyorum. Açılan ve açılacak olan yollarımızın Malatyalı hemşehrilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yoğun bir şekilde yol çalışmalarına devam ettiklerini belirten Tecde Mahalle Muhtarı Ali Yiğit, “50 sene önce büyüklerimiz buradan ‘yol geçecek’ diyorlardı, 50 yıl sonra burada 3 gidiş 3 geliş şeklinde bir yolumuz oluyor. Yani 50 yıllık hayal gerçek oluyor” ifadelerini kullandı.


#Malatya Büyükşehir Belediyesi
#yol
#çalışma
#trafik
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