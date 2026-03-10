Yeni Şafak
Trafikte aracına çarpan adamı görünce sopayla aşağı indi: Hem tutuklandı hem 200 bin lira ceza yedi

10:1010/03/2026, Salı
DHA
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Metin T., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Adana'a Metin T. (55), taksisine çarpıp kaçtığını iddia ettiği Musa Y.’nin (50) hafif ticari aracının kavşakta beklediğini görünce, tahta sopayla aşağı indi. Musa Y.’nin aracının kapısını zorlayan, açamayınca da bölgeden ayrılan Metin T., cep telefonuyla kayda alanına olayın ardından gözaltına alınıp, tutuklandı. Çeşitli maddelerden 201 bin lira ceza kesilen Metin T.’nin aracı 60 gün trafikten menedildi.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Seyhan ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı’nda meydana geldi. Hafif ticari aracıyla seyir halindeki Musa Y., iddiaya göre, Metin T.’nin kullandığı taksiye çarpıp, bölgeden ayrıldı. Bunun üzerine Metin T., takip ettiği hafif ticari aracın kavşakta beklediğini görünce tahta sopayla taksiden indi. Musa Y.’nin yanına gidip, aracın kapısını zorlayan Metin T., açamadı. Trafik ışığının yeşile dönmesinin ardından Musa Y. yoluna devam ederken, Metin T. de taksisine binerek uzaklaştı. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

‘ARACIMA ÇARPIP KAÇTI’

Olayın ardından Musa Y.’nin şikayeti üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli taksicinin kimliğini kısa sürede tespit edip, evine yapılan baskında gözaltına aldı. Emniyete götürülen Metin T.’ye çeşitli maddelerden toplam 201 bin lira para cezası kesilirken, aracı da 60 gün süreyle trafikten menedildi. Metin T., sorgusunda, “Aracıma çarpıp, kaçtı. Hasarı karşılaması için yanına gitmek istedim” dedi.




#adana
#taksi
#trafik
