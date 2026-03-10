Trafikte aracına çarpan adamı görünce sopayla aşağı indi: Hem tutuklandı hem 200 bin lira ceza yedi

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Seyhan ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı’nda meydana geldi. Hafif ticari aracıyla seyir halindeki Musa Y., iddiaya göre, Metin T.’nin kullandığı taksiye çarpıp, bölgeden ayrıldı. Bunun üzerine Metin T., takip ettiği hafif ticari aracın kavşakta beklediğini görünce tahta sopayla taksiden indi. Musa Y.’nin yanına gidip, aracın kapısını zorlayan Metin T., açamadı. Trafik ışığının yeşile dönmesinin ardından Musa Y. yoluna devam ederken, Metin T. de taksisine binerek uzaklaştı. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.