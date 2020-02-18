Gündem Trafikte beyzbol sopalı dehşet
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Trafikte beyzbol sopalı dehşet

Niğde'de otomobil sürücüsü A.E, özel halk otobüsü şoförü M.E'yi arasında yol verme meselesi yüzünde kavga çıktı. M.E, kendisine saldıran A.E'ye beyzbol sopasıyla karşılık verdi. Otobüsün dışına taşan kavgada, ikiliyi vatandaşlar güç bela ayırdı.

Haber Merkezi DHA
Dehşet anları kameralara böyle yansıdı.
Dehşet anları kameralara böyle yansıdı.

Bor Caddesi üzerinde özel halk otobüsü şoförü M.E. ile otomobil sürücüsü A.E, sıkışan trafikte, yol verme meselesi yüzünden tartıştı. Oskar Durağı'na geldiğinde otomobilinden inen A.E, otobüse binip sürücü M.E'ye vurmaya başladı. M.E. de yanındaki beyzbol sopasını alıp, karşılık verdi. Otobüs içerisinde başlayan kavga, dışarıda da devam etti. Kavgaya müdahale eden otobüs yolcuları, tarafları ayırdı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Yol verme kavgasında dehşeti yaşattılar
GÜNDEM
Yol verme kavgasında dehşeti yaşattılar

Yol verme cinayeti kamerada
OYNAT 00:37
Yol verme cinayeti kamerada
Başakşehir'de bir benzin istasyonunda cinayetle sonuçlanan yol verme kavgası kameralara yansıdı. Olayda otomobilin koltuk başlıklarıyla darp edilen 33 yaşındaki Kaplan İşcanlı hayatını kaybetti.

Birbirlerinden şikayetçi oldular

  • A.E. gözaltına alınırken, otobüs şoförü M.E. ise çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kavga otobüsün güvenlik kamerasına yansırken, iki sürücü de birbirinden şikayetçi oldu.
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