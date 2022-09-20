Trafikte korna çalana ceza yağdı

Gaziantep’te İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, gündüz ve gece yaptığı denetimlerde, araç içi ve yaka kameralarıyla trafikte konvoy halinde seyreden ve klakson çalarak çevreyi rahatsız eden ve trafiği tehlikeye düşüren araçları tek tek belirledi. Ekipler, gürültü yapan araç sürücülerine bin 200’er TL ceza kesti. Ekipler, Karataş ve Konak mahalleleri ile Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde düğün gibi gerekçelerle konvoy oluşturarak çevreyi rahatsız eden ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilen 78 aracın sürücüsüne cezai işlem uygulandığını bildirdi.
GÜNDEM
Fatih'te usulsüz çakar kullananlara ceza
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Olay, Zafer Mahallesi Nevşehir Caddesinde yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, kentte huzur ve güven uygulaması yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş şubesi ve Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri durumundan şüphelendikleri 06 MMB 83 plakalı otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu.
Polisin ikazından kaçmak isterken bekçileri geçemeyen sürücü Osman K. (20) ve yanındaki 4 arkadaşı araçtan indirildi. Sürücünün ve arkadaşlarının üst aramasını yapan polis ve bekçiler şahıslarda herhangi bir suç unsuruna rastlamadı.
Şahısların üst aramasından sonra araç üzerinde arama çalışması yapan bekçi ve polis ekipleri direksiyonun hemen altına gizlenmiş çakar lamba ve siren düzeneği tespit etti.
Araçta siren ve çakar lamba çıkması üzerine şahısların üzerinde incelemesini artıran ekipler sürücüyü alkol testine sokmak istedi.
Trafik polisinin getirdiği alkol metreye üflemek yerine sadece yanaklarını şişirerek üflemeyen sürücü bu kez ilginç diyaloğu ile dikkat çekti.
Alkol metreye üflemeyerek polisi kandırmaya çalışan sürücü polis memurunun defalarca “Üflemiyorsun” demesi üzerine önce parmaklarıyla yanaklarını işaret etti sonra da elleriyle yanaklarını asılarak, “Dudaklarım şişiyor nasıl üflemiyorum ağabey” diye cevap verdi.
Ret cezasını duyunca 1.14 promil alkollü çıktı
Alkom metreye üflemeyerek polis ekiplerini kardırmaya çalışan genç sürücü ile polisin ilginç diyaloğu gülümsetirken, bir kez daha alkol metreyi uzatan polis memuru bu kez, “Ret çıktısı alırım 2 sene gider ehliyetin” deyince sürücü üflemeye karar verdi.
Polisleri kandıramayacağını anlayan genç sürücü alkol metreye üflerken, yapılan test sonucunda 1.14 promil alkollü olduğu tesit edildi. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan bin 823 TL para cezası kesilirken, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Üzerinde çakar düzeneği bulunan araçtan düzenek sökülürken araç, sürücünün alkolsüz arkadaşına teslim edildi. Sürücü, ifadesi alınmak üzere Hasandağı Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.
Polisin alkollü sürücü ile imtihanı: Cezayı duyunca ikna oldu
Aksaray'da alkollü araç kullanırken polise yakalanan uyanık genç sürücü alkolünü gizlemek için polisin uzattığı alkol metreye yanaklarını şişirip üflüyormuş gibi yapıp üflemeyerek polisi kandırmaya çalışırken, polisin ret cezasını duyunca üflemeye karar verdi.