Trafikte tartıştıkları sürücüyü darp ettiler: Jandarma operasyonuyla tutuklandılar

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde trafikte tartıştıkları sürücüyü yaralayan 5 zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, 20 Mart Perşembe günü, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde otomobilleriyle seyreden sürücüler arasında çıkan kavga sonrası 1 kişinin yaralanması olayıyla ilgili soruşturma başlattı. Jandarma ekipleri olaya karıştığı belirlenen 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından tutuklandı.