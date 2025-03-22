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Trafikte tartıştıkları sürücüyü darp ettiler: Jandarma operasyonuyla tutuklandılar

Trafikte tartıştıkları sürücüyü darp ettiler: Jandarma operasyonuyla tutuklandılar

14:2122/03/2025, Cumartesi
AA
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde trafikte tartıştıkları sürücüyü yaralayan 5 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, 20 Mart Perşembe günü, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde otomobilleriyle seyreden sürücüler arasında çıkan kavga sonrası 1 kişinin yaralanması olayıyla ilgili soruşturma başlattı. Jandarma ekipleri olaya karıştığı belirlenen 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından tutuklandı.

#İzmir
#kavga
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