Gündem Trafolar elektrikle ısınmaya dayanmıyor Bir bir patlayıp yanıyor
ŞIRNAK

Şırnak haberleri: Trafolar elektrikle ısınmaya dayanmıyor bir bir patlayıp yanıyor

Trafolar elektrikle ısınmaya dayanmıyor: Bir bir patlayıp yanıyor

Dicle Elektrik tarafından dağıtım hizmeti verilen illerde havaların soğumaya başlaması ile birlikte ısıtmada yoğun şekilde elektrik enerjisi kullanılmaya başlandı. Çoğu kayıt dışı kullanılan elektrikli ısıtıcıların yüküne dayanamayan trafolar bir bir patlayıp yanıyor.

Haber Merkezi İHA
Kayıt dışı kullanılan elektrikli ısıtıcıların yüküne trafolar dayanamıyor.
Kayıt dışı kullanılan elektrikli ısıtıcıların yüküne trafolar dayanamıyor.

Yaz aylarında tarımsal sulamanın oluşturduğu olumsuz yükün giderilmesi için Dicle Elektrik tarafından bölge genelinde uygulanan kış bakım planı gereği 5 bin 50 kilometre hat bakımı, 2 bin 910 trafo ve 643 dağıtım merkezinin bakımı yapıldı.

Trafo bile kaçak
GÜNDEM
Trafo bile kaçak

İsraf düzeyine çıkıyor

Kış öncesi 2 bin 890 trafoda yük dengelemesi yapılırken, olası 917 arıza termal kameralarla yapılan kontroller sonunda belirlenerek gerçekleşmeden tedbir alındı. Yapılan onca bakıma rağmen havaların soğuması ile birlikte elektrikle ısınma alışkanlığı yüzünden trafolara yeniden kapasitelerinin çok üzerinde yük binmeye başladı. Bölgede ısıtıcıların önemli bir kısmı kayıt dışı elektrikle çalıştırıldığı için tüketim de israf düzeyine ulaşıyor.

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Böyle olunca da iletim hatları ve trafolar aşırı biçimde ısınıyor. Kendini korumak için atan trafoların şalterleri ehliyetsiz kişiler tarafından soğumasına imkan verilmeden yeniden kaldırılıyor. Dicle Elektrik ekiplerine haber vermek yerine son derece tehlikeli olmasına rağmen genellikle mahalleli tarafından art arda yapılan bu işlem yüzünden çoğu zaman trafolar yanıyor ve tamamen kullanılamaz hale geliyor. Yaşanan bu durum, daha uzun süreli kesintilere ve mağduriyetlere sebep oluyor.

Bir ayda 56 trafo yandı

Bunun son örneği geçtiğimiz günlerde Şırnak’ın Kumçatı beldesinde yaşandı. Aşırı yükü taşıyamayan trafo önce patladı, ardından alev alev yandı. Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. Sistem İşletme Müdürlüğü verilerine göre aşırı yüklenmeden dolayı 2018 yılında 984 adet trafo yanarak kullanılamaz hale geldi. Bu yıl ise sadece havaların soğumaya başladığı Kasım ayında yanan trafo sayısı 56 oldu.

Yetkililer, dışarıdan müdahale ve elektrikli ısıtıcılardan kaynaklanan aşırı yüklenme devam ettiği için bu sayının her geçen gün daha da arttığına dikkat çekti.

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