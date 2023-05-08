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Trakya Erdoğan için meydanlara indi

Seçim çalışmalarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trakya'da vatandaşlarla buluştu. Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da vatandaşlara hitap eden Erdoğan büyük bir coşkuyla karşılandı. Adeta insan selinin yaşandığı mitinglere Kırklareli'nde 20 bin; Edirne'de 25 bin ve Tekirdağ'da 75 bin kişi katılım sağladı.

21:49 . 8/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'daki mitinglerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'daki mitinglerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

14 Mayıs Pazar günü yapılacak seçimler kapsamında miting programlarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Trakya'daydı.

Seçim programını bugün Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da devam ettiren Erdoğan'ın mitinglerine vatandaşların katılımı da yoğun oldu.

Kırklareli'nde 20 bin, Edirne'de 25 bin kişiye hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağ'da da büyük bir coşkuyla karşılandı.

Tekirdağlıları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitinge olan yoğun katılıma değinerek, "Tekirdağ hep bizim yüzümüzü güldürdü, rabbim de Tekirdağ'ın yüzünü güldürsün. Maşallah nedir bu ihtişam." dedi.

Tekirdağ'daki mitinge 75 bin kişinin katıldığını açıklayan Erdoğan, seçim günü olan 14 Mayıs'ı işaret ederek, "Pazar gününe gümbür gümbür geliyoruz." dedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin ekonomisini IMF komiserlerine teslim etmeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin ekonomisini IMF komiserlerine teslim etmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırklareli Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu. Erdoğan, ''Öyle bay bay Kemal gibi Londra'daki tefecilerden para dilenmeyeceğiz, ülkemizin ekonomisini IMF komiserlerine teslim etmeyeceğiz. Biz bu CHP'ye, PKK'ya İP'e vatanımızı böldürmeyeceğiz. Birliğimize, beraberliğimize sıkı sıkıya sahip çıkacağız. Bizim Alevi-Sünni, Türk-Kürt diye ayırmak isteyenlere müsaade etmeyeceğiz'' ifadelerini kullandı. Halkalı-Kapıkule hızlı tren projesine de değinen Erdoğan, ''İstanbul, Edirne, Tekirdağ'ı birbirine bağlayacak hızlı trenin yapımı devam ediyor. Projenin tamamlanması ile Halkalı Kapıkule arası 4 saatten 1 buçuk saate düşecek'' açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu milleti kirli oyunlarınıza alet edemeyeceksiniz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu milleti kirli oyunlarınıza alet edemeyeceksiniz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne Selimiye Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu. Erdoğan, ''Görüyorsunuz, CHP miting yapıyor meydanı dolduran bölücü örgüt sempatizanları ne diyor dişe diş kana kan diye slogan atıyor. Her gün yeni bir elebaşı çıkıp bay bay Kemal'e destek açıklaması yapıyor. Edirne'de yatan ve elinde 51 kardeşimizin kanı olan Selo destek açıklaması yapıyor. Yurt dışına kaçan FETÖ'cüler CHP'nin reklam ajansı gibi çalışıyor'' ifadelerini kullandı. İmamoğlu'nun miting provokasyonuna tepki gösteren Erdoğan, ''Kaybedeceklerini anladıkları için şimdiden çamura yatmaya başladılar. Teknolojik imkanların böyle geliştiği dönemde bu numaralar bayatladı. Kendi provokasyonları ile olay çıkarıp karalamaya çalışıyorlar. Bu milleti kirli oyunlarına alet edemeyecekler, ezeli ve edebi kardeşliğimize leke süremeyecekler'' açıklamasında bulundu.

#14 Mayıs
#Seçimler
#Cumhurbaşkanı
#Erdoğan
#Tekirdağ
#Trakya
#Miting
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