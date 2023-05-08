Trakya Erdoğan için meydanlara indi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'daki mitinglerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
14 Mayıs Pazar günü yapılacak seçimler kapsamında miting programlarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Trakya'daydı.
Seçim programını bugün Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da devam ettiren Erdoğan'ın mitinglerine vatandaşların katılımı da yoğun oldu.
Kırklareli'nde 20 bin, Edirne'de 25 bin kişiye hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağ'da da büyük bir coşkuyla karşılandı.
Tekirdağlıları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitinge olan yoğun katılıma değinerek, "Tekirdağ hep bizim yüzümüzü güldürdü, rabbim de Tekirdağ'ın yüzünü güldürsün. Maşallah nedir bu ihtişam." dedi.
Tekirdağ'daki mitinge 75 bin kişinin katıldığını açıklayan Erdoğan, seçim günü olan 14 Mayıs'ı işaret ederek, "Pazar gününe gümbür gümbür geliyoruz." dedi.