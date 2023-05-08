Trakya Erdoğan için meydanlara indi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne Selimiye Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu. Erdoğan, ''Görüyorsunuz, CHP miting yapıyor meydanı dolduran bölücü örgüt sempatizanları ne diyor dişe diş kana kan diye slogan atıyor. Her gün yeni bir elebaşı çıkıp bay bay Kemal'e destek açıklaması yapıyor. Edirne'de yatan ve elinde 51 kardeşimizin kanı olan Selo destek açıklaması yapıyor. Yurt dışına kaçan FETÖ'cüler CHP'nin reklam ajansı gibi çalışıyor'' ifadelerini kullandı. İmamoğlu'nun miting provokasyonuna tepki gösteren Erdoğan, ''Kaybedeceklerini anladıkları için şimdiden çamura yatmaya başladılar. Teknolojik imkanların böyle geliştiği dönemde bu numaralar bayatladı. Kendi provokasyonları ile olay çıkarıp karalamaya çalışıyorlar. Bu milleti kirli oyunlarına alet edemeyecekler, ezeli ve edebi kardeşliğimize leke süremeyecekler'' açıklamasında bulundu.