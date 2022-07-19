Çayır tırtılına dronlu ilaçlama

Trakya’da binlerce dekar alanda ekili ayçiçeği tarlaları ‘çayır tırtılı’ istilasına uğradı. Bitkinin kökünden başlayarak yaprak ile çekirdek kısmına kadar zarar veren çayır tırtılına karşı Tarım ve Orman İl Müdürlüğü desteğiyle havadan dronla ilaçlama yapılarak gece-gündüz mücadele ediliyor. Bölgede incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, çayır tırtılının tamamen kontrol altına alındığını söylemenin şu an için mümkün olmadığını söyledi. Pakdil, ilaçlama çalışmalarının sonucunun birkaç güne kadar görüleceğinin altını çizerek şunları söyledi:

ÜRKÜTÜCÜ BİR TABLO YOK

“Rekolte kaybı olup olmadığını tahmin etmek henüz erken olur. Tekirdağ’da 70 bin dönüm alanda değişik derecelerde etkilenme var. Bu 70 bin dönümün hepsi elden çıkmış değil. Mutlaka az etkilenen var, çok etkilenen var. Tekirdağ’daki 1.6 milyon dekar alanda mukayese ettiğiniz vakit hepsi zarar bile görse ki öyle değil, ilaçlama başarılı oluyor sonuç alınıyor. Etkilenme farklı derecelerde. Yani yüzde 4 mertebesinde bir oran olur. Öyle çok ürkütücü bir tablo yok.”

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