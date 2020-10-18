Trakya'nın en gelişmişi olacak: Tekirdağ Şehir Hastanesi 13 Kasım'da açılıyor

Türkiye’de son yıllarda her alanda gelişme göstererek gözde yerleşimler arasına giren Tekirdağ, Akfen İnşaat tarafından kamu-özel iş birliği modeliyle yapımı üstlenilen Şehir Hastanesi’ne kavuşmak için gün sayıyor. Tekirdağ Şehir Hastanesi ile uzun yıllardan bu yana faaliyet gösteren eski hastanede muayene ve ameliyat için sıra beklemek artık tarih olurken, vatandaş ücretsiz olarak beş yıldızlı otel standartlarında sağlık hizmeti ile buluşacak. Sağlık alanında vatandaşları en son teknolojik hizmetlerle buluşturacak şehir hastanelerinin önemli ayağı olacak Tekirdağ Şehir Hastanesi, 158 bin metrekarelik inşaat alanına sahip dev bir yatırım olarak öne çıkıyor.

Sağlık turizminde öncü olacak

1 milyar 500 milyon liraya mal olan proje, sahip olduğu 486 yatakla bölgenin en önemli hastanesi olarak Tekirdağ’ı sağlıkta da bir çekim merkezi haline getiriyor. Hastane Bulgaristan ve Yunanistan’ı da içine alacak şekilde Trakya’nın en gelişmiş entegre sağlık tesisi olarak öne çıkıyor. Hastanenin gelecekte sağlık turizmi ile bu ülkelerden de ziyaretçi çekmesine kesin gözüyle bakılıyor.



13 Kasım’da açılması planlanıyor

Projenin tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunulacak aşamaya geldiğini belirten Akfen İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selim Akın, hastanenin Sağlık Bakanlığı tarafından teslim işlemleri yapıldıktan sonra faaliyete geçeceğini ifade etti. Akın, “Bizim Akfen İnşaat olarak bitirdiğimiz 3’üncü hastanemiz. Tamamen bitti artık. Hem bölgenin hem de Tekirdağ’ın en büyük modern hastanesi olacak. Yaklaşık 486 yataklı 556’ya çıkabilecek bir altyapımız var. Gerek deprem izolatörleri, gerek ekipmanlarıyla çok modern bir hastane. Eskiden kanser hastaları bir tedavi görmek için birden fazla hastaneye gidiyordu. Ama artık Şehir Hastanesinde bu tanından tedaviye kadar tek bir çatı altında olabilecek. Bu anlamda hem modern hem de bölgenin en güzel hastanesi. Bu hastane tamamen ücretsiz olacaktır. Yani herhangi bir devlet hastanesinden bir farkı yok. Önümüzdeki hafta artık hasta almaya başlayacağız. 13 Kasım Tekirdağ’ın kurtuluş gününde hastanenin resmi açılışını yapmayı planlıyoruz. Tekirdağ’a sağlık sisteminin en son teknoloji ve donanımını kazandıran bir projenin içinde yer almaktan büyük gurur duyuyoruz. Türkiye ve dünyada dev projelere imza atmış bir grup olarak 2017 yılında Isparta, önceki yıl da Eskişehir Şehir Hastanelerini tamamlayıp sağlık sektöründe de uzmanlığımızı göstermiş olduk. Şimdi büyük bir gururla Tekirdağ Şehir Hastanesi’nin hizmete girmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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OYNAT 00:00 Göztepe Şehir Hastanesi'nin ilk etabı tamamlandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eylül ayında hizmete girmesinin planlandığını duyurduğu Göztepe Şehir Hastanesinin inşaatının 1 etabı tamamlandı. 1'inci Etabı tamamlanan Göztepe Şehir Hastanesi havadan görüntülendi. BiP'te paylaş

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Bulgaristan’dan Yunanistan’a Trakya’nın en gelişmiş hastanesi

Alanında dünyanın en ileri teknolojileri ile donatılmış şehir hastanelerinin bulundukları bölgelerdeki sağlık imkânlarını onlarca yıl ileriye taşıdığına dikkat çeken Akın, “Isparta ve Eskişehir’de gördüğümüz hastanelerin tamamlanmalarının ardından vatandaşlarımızın yanı sıra yurt dışından yabancılar da buralarda tedavi almaya başlıyorlar. Şu anda pandemi nedeniyle bu kesintiye uğrasa da Tekirdağ’ı merkez olarak kabul ettiğinizde hayata geçirilen Şehir Hastanesi, Kırklareli ve Edirne’nin ötesinde Bulgaristan ve Yunanistan’dan bile hasta kabul edebilecek hale gelebilecek” açıklamasında bulundu.

FOTOĞRAF 8 İstanbul Anadolu yakasının en büyük hastanelerinden biri olacak olan Kadıköy'deki Göztepe Şehir Hastanesi havadan görüntülendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanlığının İstanbul’daki en büyük yatırımlarından biri olan Göztepe Şehir Hastanesinin Eylül ayının içerisinde açılacağını duyurmuştu. İstanbul’un modern hastanelerinden olacak olan bin yatak kapasiteli Göztepe Şehir Hastanesinin 1. etabı tamamlandı. 1972 yılında hizmete giren ve sadece Kadıköy’ün değil, Anadolu yakasının sağlık merkezlerinden biri olan Göztepe Şehir Hastanesi, yeni binanın hizmete girmesiyle büyük değişim yaşayacak. Eskinin Göztepe SSKsı olarak bilinen hastane, yenilenme projesi kapsamında yılda 1,5 milyon ayakta hastaya, 50 bin de yatılı hastaya hizmet sunacak. İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından yapılan hastane proje olarak geçtiğimiz aylarda hizmete başlayan Okmeydanı Şehir Hastanesinin aynısı olması ve Türkiye’nin depreme dayanıklı hastanelerinden biri olması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı tamamlanan Göztepe Şehir Hastanesinin gelecek ay açılışının yapılmasının planlandığını duyurmuştu. Toplamda bin yatak kapasiteli hastanenin 1. etabı 688 yataktan oluşuyor. Proje, 13 katlı ve 3 blok olarak inşa ediliyor. 256 bin metrekarelik alanda inşaatı tamamlanan Göztepe Şehir Hastanesi bölgenin sağlık ihtiyacını karşılayacak altyapı ve teknolojik donanıma sahip. Ayrıca Göztepe Şehir Hastanesi, hizmet vereceği alan olarak Anadolu yakasının en büyük ve işlevsel hastaneleri arasında olma özelliğini taşıyor. Yeni yapıda yüzde yüzü tamamlanan hastanenin ilave bir kısım daha eklenecek sonra hastane tam kapasiteye ulaşmış olacak. Hastane günlük 6-7 bin hasta sirkülasyonunu karşılayabilecek şekilde İstanbullulara hizmet verecek. Göztepe Şehir Hastanesinin yeni binasının teknik kapasite olarak 1. etabında; hasta yatak kapasitesi 688, yoğun bakım hasta yatak kapasitesi 91, acil müdahale hasta yatak kapasitesi 42, tıbbi koruma, hasta yatak kapasitesi 31, PACU hasta yatak kapasitesi 31, enfeksiyon hastalıkları hasta yatak kapasitesi 18, mahkum hasta yatak kapasitesi 8, poliklinik oda sayısı 176, ameliyathane sayısı 27, konsültasyon oda sayısı 176, helikopter pisti 1, 906 otopark kapasitesiyle Türkiye’nin örnek hastanelerinden biri olacak. Öte yandan, İstanbul’un en modern hastanelerinden olacak olan Göztepe Şehir Hastanesi 20 ameliyathanesi, 1 adet doğum ameliyathanesi, 40 doğum odası, 231 poliklinik odası, 15 laboratuvar odası, 15 MR odası, 8 röntgen odası, 3 tomografi odası, 5 ultrason odası, 26 görüntüleme odası, 28 asansörden oluşacak. İnşaatı tamamlanan Göztepe Şehir Hastanesi drone ile havadan görüntülendi. Eylül ayında açılıyor: Göztepe Şehir Hastanesi havadan görüntülendi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eylül ayında hizmete girmesinin planlandığını duyurduğu Göztepe Şehir Hastanesinin inşaatı tamamlandı. İnşaat çalışmaları sona eren hastane havadan görüntülendi.

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700 kişiye devamlı istihdam

Kamu hastanesi statüsünde vatandaşlara ‘ücretsiz’ sağlık hizmet verecek Tekirdağ Şehir Hastanesi’nde Sağlık Bakanlığı 25 yıl boyunca kiracı olarak yer alacak. Sistemde tüm tıbbi hizmetlerin sorumluluğu Sağlık Bakanlığınca bilgi işlem, güvenlik, temizlik, yemekhane ve otopark gibi bütün hizmetler, hastanenin yapım ve işletmesini üstlenen Akfen İnşaat tarafından karşılanacak. İnşaat süresince bin 250 kişilik istihdamın oluşturulduğu hastanenin tamamlanmasıyla 700 kişi hizmet personeli olarak tam zamanlı görev yapacak.

102 yoğun bakım yatağı ile Covid mücadelesinde öne çıkacak



Tekirdağ Şehir Hastanesi’nin 486 yatağının 374’ü genel hastane yatak kapasitesine ayrıldı. Bu kapasite 162 tek kişilik ve 107 adet çift kişilik olarak dağılıyor. Hastanede 2 oda yanık birimi için ayrılırken, 8 mahkûm odası da yer aldı. Hastanedeki 162 tek kişilik odanın 80’inin alt yapısı çift kişilik odaya göre hazırlandı. Buna göre Tekirdağ Şehir Hastanesi’nde gereken şartlarda 80 yatak daha ilave edilip, yatak kapasitesi 566’ya kadar yükseltilebilecek.

Tekirdağ Şehir Hastanesi son dönemde dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle yoğun bakım kapasitesi bakımından da öne çıkacak. Hastanede yer alan 102 yoğun bakım yatağının 46’sı genel yoğun bakım olarak ayrılırken, 27 yeni doğan, 16 pediatrik, 5 KVC ve 8 de koroner yoğun bakım yatağı yer alıyor.

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FOTOĞRAF 8 Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye, Covid-19 aşı çalışmalarında etkin şekilde yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde yerli Covid-19 aşısının hayvan deneyleri tamamlandı. Türkiye aynı zamanda farklı ülkelerde üretilen ve insan denemelerinde Faz-3 seviyesine gelmiş aşıların klinik çalışmalarına da katılıyor. Çin menşeli aşının Hacettepe, Kocaeli ve İstanbul üniversitesinde başlayan denemelerine, Ankara Şehir Hastanesi de eklendi. Aşının ilk uygulandığı kişilerden olan Koordinatör Başhekim Surel, pandemiden çıkışta aşının yegane umut olduğunu belirtti. Surel, hem yerli hem de yabancı aşılardan netice alarak bu musibetten bir an evvel kurtulmayı umduklarını söyledi. Şu anda sadece tedbirlerle yayılımın önüne geçmeye, bulaşının engellenmeye çalışıldığının altını çizen Surel, Aşı oluştuğu zaman hem bizim toplumumuz hem dünyanın kalanı bu noktada ciddi şekilde bir korumaya sahip olacak ve pandemiyi kırabileceğiz. Şu anda insan çalışması aşamasına gelmiş bir aşının uluslararası çalışmaları noktasında hastanemiz bu aşının deneme sürecindeki halkalardan biri. Biz de sağlık çalışanı diğer arkadaşlarımız gibi gönüllü olduk. Bu aşının bir an evvel değerlendirilip, inşallah hem ülkemizdeki insanlara hem dünyanın kalanına umut olması noktasında vazifemizi yaptık dedi. Ankara Şehir Hastanesi Bulaşıcı Hastalıklar Kliniği Eğitim Sorumlusu ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Rahmet Güner de Covid-19'a karşı üretilmiş inaktif Sars-Cov-2 aşısının hastanedeki ilk uygulamasının gerçekleştirildiğini belirterek, yakın gelecekte yerli aşının da uygulama imkânı olacağını umduklarını söyledi. Güner, aşının Çin'de 100 bin, Brezilya'da 7 bin, Endonezya'da ise bin 500 doz yapıldığını kaydetti. Aşı deneme uygulamaları Türkiye'de 25 merkezde yapılıyor. Tamamen gönüllülük esasıyla yapılan aşının Türkiye'de 13 bin kişiye uygulanması planlanıyor. 2'nci faz denemelerinde başarı elde edilen aşının 3'üncü fazının da başarılı olması halinde 2021 başında kullanıma hazır hale gelmesi bekleniyor. Ankara Şehir Hastanesi'nde de koronavirüs aşısı gönüllüler üzerinde denenmeye başlandı Çin'den gelen Kovid-19 aşısının gönüllüler üzerindeki denemelerine Ankara Şehir Hastanesi'nde de başlandı. Hastanenin Koordinatör Başhekimi Opr. Dr. Aziz Ahmet Surel gönüllüler arasında yer aldı. BiP'te paylaş

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Trakya’nın ilkleri bu hastanede olacak



124 poliklinik ve uluslararası standartlarda 18 ameliyathanenin yer aldığı Tekirdağ Şehir Hastanesi, içerdiği özellikler bakımından ilklerin merkezi de olacak. Hastanede Trakya Bölgesi’nde ilk olacak tek kişilik anne-bebek uyumu odalarından 4 adet, anne otelinde ise 14 adet özel yatak yer alacak. Bölge için bir yenilik olacak tüp bebek merkezi de hastanede yer alacak.

Hastane özellikle kanser hastaları için bölgede yenilikleri beraberinde getirecek. Tekirdağ Şehir Hastanesi’nde kanser hastaları için tanı koyma aşamasında süreci hızlandırıp hayat kurtaran Pet-CT ünitesi de bulunacak. Tamamen ücretsiz olacak bu hizmet için yöre halkı artık il dışına çıkmaktan kurtulacak. Bununla birlikte 7 yataklı radyoaktif iyot tedavi ünitesi de hizmet verecek. Hastanede ayrıca radyasyon onkolojisi bölümünde en ileri teknolojiye sahip 1 adet Lineer Accelerator cihazı da bulunacak.

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Sağlık alanındaki son teknolojiler

Tekirdağ Şehir Hastanesi, biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji ve genetik alanlarında tüm testlerin aynı yerde yapılabileceği cihaz parkuruna sahip. Hastanede 18 anestezi cihazı, 22 diyaliz cihazı, 50 EKG cihazı, 2 efor, 6 uyku yatağı, 8 EKO cihazı, 1 ESWL taş kırma cihazı, 1 göz fako cihazı, 27 holter EKG, 255 hastabaşı monitörü, 105 ventilatör, 15 transport ventilatör, 5 USG doppler, 1 mamografi, 1 kemik dansitometri, 1 puva cihazı, 6 x-ray, 1 MR ve 2 tomografi cihazı bulunuyor.

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