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Tramvay yolu kenarındaki çanta fünye ile patlatıldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tramvay yolu kenarında unutulan çanta, polisi harekete geçirdi. Fünye ile patlatılan çantadan cüzdan, bebek biberonu ve kişisel eşyalar çıktı.

18:07 - 11/02/2024 Pazar
DHA
Bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.
Bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.

Kocaeli'deki olay, saat 15.30 sıralarında İzmit ilçesinin en işlek noktalarından biri olan Karabaş Mahallesi Kent Meydanı mevkisinde meydana geldi.

Tramvay yolunun kenarında kadın çantası görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Tramvay seferleri durduruldu, meydan şeritlerle kapatıldı.

Bomba imha uzmanı da çantayı fünye ile kontrollü şekilde patlattı. Çantadan cüzdan, bebek biberonu ve kişisel eşyalar çıktı. Olumsuz bir durum olmadığı anlaşılınca durdurulan seferler, yeniden başlatıldı.

#İzmit
#Kocaeli
#Tramvay
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