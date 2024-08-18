Travmalar tetiklenebilir

Depremin toplum genelinde kaygıya yol açtığını belirten Üsküdar Üniversitesi NP Feneryolu Tıp Merkezi'nden Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Oğuz Tan, anıların, kaygıların ve yasla ilgili tepkilerin canlanarak, kaygı bozukluğuna yol açacağını anlattı. Psikolojik travmaların insanlarda olayları yeniden yaşama hissi, uykusuzluk, gerginlik gibi Travma Sonrası Stres Bozukluğu belirtilerine yol açtığını hatırlatan Tan,"Posttravmatik stres bozukluğundan ayrı olarak sürekli sebepsiz bir endişe hali veya ufak tefek her şeyden kaygılanma gibi yaygın anksiyete bozukluğu, panik bozukluğu, kapalı alan korkuları gelişebilir. Sadece yeni bir depreme maruz kalma korkusu değil kalp krizi geçirme, kanser olma gibi türlü fiziksel hastalıklara yakalanma korkusu da artar" diye konuştu.