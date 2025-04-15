TROY kartlar artık Google Play'de de kullanılabilecek

Türkiye'nin yerli ödeme yöntemi TROY, Google Play ile yaptığı iş birliği sayesinde uluslararası dijital platformlarda da kullanılabilir hale geldi. TROY kart sahipleri artık Google Play üzerinden güvenli ve kolay ödeme yapabilecek.
Türkiye'nin yerli ödeme yöntemi TROY, uluslararası geçerliliğini artırmak amacıyla Google Play ile iş birliği gerçekleştirdi.
Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından yapılan açıklamada, TROY kartların artık Google Play üzerinde de ödeme yöntemi olarak kullanılabileceği bildirildi.
TROY'un yurt içindeki tüm ödeme noktalarında temaslı, temassız ve dijital olarak kullanılabildiği, aynı zamanda e-ticaret sitelerinde aktif şekilde tercih edildiği ifade edilen açıklamada, iş birliğiyle TROY'un uluslararası platformlardaki kullanım alanının genişlediği vurgulandı.
- TROY kart kullanıcılarının Google Play'de ödeme yapabilmek için Android cihazlarında Play Store uygulamasını açarak satın almak istedikleri içeriği seçmeleri, ardından TROY kart bilgilerini girerek ödeme yöntemi olarak kaydetmelerinin yeterli olacağı aktırılan açıklamada, "play.google.com" adresinden, "Ödemeler ve Abonelikler" bölümüne girerek "Ödeme Yöntemi Ekle" sekmesi üzerinden de TROY kart bilgilerinin sisteme tanımlanabileceği belirtildi.