TRT yolsuzluğu görmezden gelemez

KİT Komisyo-nu'nda TRT'nin bütçesi ve yatırım hedefleri ele alındı. Komisyonda vekillerin sorularını yanıtlayan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, İBB'deki yolsuzluk iddialarına ilişkin haberler nedeniyle kara propagandaya maruz kaldıklarını söyledi. Kamuoyuna mal olmuş soruşturmaları görmezden gelemeyeceklerini ifade eden Sobacı, “Bu süreçler TRT’de haberleştirilecek. Kamu yayıncılığı, habercilik refleksi doğrultusunda vermek zorundayız” dedi.

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlatılan boykota katılan oyuncuların TRT ile olan iş akdinin kesilmesine ilişkin Sobacı, “TRT siyasi görüşe bakmaz” dedi. TRT’nin prodüksiyonlarında yüzlerce oyuncunun bulunduğunu kaydeden Sobacı, “Aybüke Pusat, Teşkilat dizisinde

2 yıl oynadı. TRT'nin boykot çağrısında olduğu durumda işverenin onu dışarı koyması en doğal hakkı” ifadesini kullandı.

Sobacı, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun konuşmasının Atatürk ile ilgili kısmının kesildiğine yönelik iddialara da yanıt verdi: “Konuşmasını tek canlı veren biziz. Hangi dakika, neyi söyleyeceğini bilemeyiz. 6 dakika yayından verdik, çıktık. Sansür iddiaları algı yönetimi.”