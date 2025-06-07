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Trump’a Alman kökekini hatırlattı

Trump’a Alman kökekini hatırlattı

04:007/06/2025, Cumartesi
G: 7/06/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Friedrich Merz
Friedrich Merz

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Washington’ı ziyareti sırasında Oval Ofis’te gerçekleşen ABD Başkanı Donald Trump’la görüşmesinde, başkana dedesinin doğum belgesini sunarak Alman kökenlerini hatırlattı.

Merz, sosyal medya hesabında, İngilizce çevirisi olan belgenin Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından verildiğini açıkladı. Trump'ın büyükanne ve büyükbabasının Almanya'nın batısındaki Kallstadt kasabasından (Rhineland-Palatinate federal eyaleti) ABD'ye göç ettiklerini belirtelim. ABD liderinin büyükbabası Frederick Trump (asıl adı Friedrich Trump) 1869'da Kallstadt'ta doğdu ve 1885'te ABD'ye göç etti. Başbakan, ABD Başkanı'nın Alman köklerini yakın iş birliği için çok iyi bir temel olarak nitelendirdi.

ABD ALMANYA’YI NAZİZM’DEN KURTARDI

Şansölye Merz, Almanya’yı Nazizmden kurtaranın ABD olduğunu ileri sürerek, ABD’ye ve Trump’a övgüler yağdırdı. Merz, ABD’nin Normandiya Çıkarması’yla Avrupa’daki savaşı sona erdirdiğini ve Almanya’yı Nazizmden kurtardığını, dolayısıyla Ukrayna çatışmasını sona erdirmek için de “bir şeyler” yapabileceğini söyledi. Trump ise, Merz’in sözlerine karşılık olarak müttefiklerin Normandiya Çıkarması’nın tarihsel önemine vurgu yaptı. ABD lideri “Bu sizin için pek hoş bir gün değildi, değil mi?” diye sorarak gazetecilerin huzurunda Alman Başbakanı zor durumda bıraktı. Genel olarak taraflar arasında büyük bir gerginlik çıkmazken, “Merz Oval Ofis sınavını geçti” değerlendirmesi yapıldı.



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