Eski dostlar Trump ve Musk nasıl düşman oldu?

ABD Başkanı Trump ile Elon Musk arasındaki dostane ilişki, karşılıklı sert açıklamalarla bozuldu.





ABD siyasetinde gözler, Trump ile Elon Musk arasındaki sert söz düellosuna çevrildi. Daha önce kamuoyu önünde sık sık birbirine destek veren ikili, şimdi açıkça karşı karşıya.





Oval Ofis’te basına konuşan Trump, Musk’a ilişkin duygularını “Harika bir ilişkimiz vardı. Ama artık ne olur bilemiyorum. Gerçekten kırıldım,” sözleriyle ifade etti.





'Tam bir kepazelik'

Musk, Trump yönetiminin Kongre’ye sunduğu kapsamlı harcama yasasını hedef aldı. X/Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Musk, “Artık dayanamıyorum. Bu devasa, mide bulandırıcı, çıkar odaklı harcama paketi tam bir kepazelik” ifadelerini kullandı.





“Bu yasaya evet oyu verenler utanmalı. Yanlış yaptığınızı biliyorsunuz” dedi.









Bu sert çıkış, Musk’ın Trump’ın danışma kadrosundaki görevinden ayrılmasından yalnızca birkaç gün sonra geldi.





Musk, dört aylık bu süreçte “Devlet Verimliliği Departmanı”nın başında yer almış, federal harcamalardaki israf, şişkinlik ve yolsuzlukla mücadelede aktif rol üstlenmiş ve on binlerce bürokratın görevden alınmasına öncülük etmişti.





Elon Musk ise X üzerinden yaptığı ardı ardına paylaşımlarda Trump’a sert çıktı. Önce geçmiş yıllarda Trump’ın bütçe disiplini ve borç tavanı konusunda yaptığı uyarıların yer aldığı eski tweetlerini paylaşarak “Bu adam bugün nerede?” diye sordu.





Ardından, “Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi. Demokratlar Temsilciler Meclisi’ni alır, Senato 51-49 olurdu” dedi.





Musk, bu açıklamasının ardından tek bir cümlelik bir tweet daha paylaştı: “Tam bir nankörlük.”





Musk ayrıca, Trump’ın desteklediği büyük bütçe paketini hedef aldı.





“Yasada güneş ve elektrikli araç teşviklerini koruyun ama içindeki iğrenç yağlama kalemlerinden kurtulun,” diyen Musk, “Tarihte hem büyük hem güzel bir yasa olmamıştır. Ya büyük ve çirkin olur ya da ince ve güzel. İnce ve güzel olan doğrudur,” ifadelerini kullandı.





Borsada düşüş

Bu sert polemik sadece sözlü düzlemde kalmadı. Gerilimin ardından Tesla hisseleri borsada düşüş yaşadı.





Uzmanlar, bu gelişmeyi “Tarihin en pahalı ayrılığı” olarak yorumladı.





“Elon artık sabrımı taşırıyordu"

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı yeni açıklamalarda Musk’ı doğrudan hedef aldı.





Tesla ve SpaceX gibi şirketlerin devletle olan bağlarını gündeme taşıyan Trump, “Bütçede milyarlarca dolar tasarruf etmenin en kolay yolu, Elon’ın aldığı devlet teşviklerini ve sözleşmelerini sonlandırmaktır. Biden’ın bunu yapmamasına hep şaşırmışımdır” dedi.





Is it time to create a new political party in America that actually represents the 80% in the middle? — Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025





Bir diğer paylaşımında ise, Musk’ın davranışlarının değiştiğini savunan Trump, “Elon artık sabrımı taşırıyordu. Kendisine ayrılması gerektiğini söyledim. Elektrikli araç alımını zorunlu kılan EV teşviklerini kaldırdım. Bunu aylardır yapacağımı biliyordu ama çılgına döndü” ifadelerini kullandı.





X hesabından anket açan Elon, paylaşımında, “Amerika'da ortadaki yüzde 80'i gerçekten temsil eden yeni bir siyasi parti kurmanın zamanı geldi mi?” sorusunu yöneltti.





Ankete birkaç saat içinde yüzbinlerce kullanıcı katıldı.





Musk: Epstein dosyalarında Donald Trump da var

Musk, bir sonraki paylaşımında ise asıl büyük bombayı patlatma zamanının geldiğini söyleyerek, "Epstein dosyalarında Donald Trump da var. Dosyaların kamuoyuna açıklanmamasının gerçek sebebi de bu. İyi günler Donald J. Trump. Bu paylaşımı işaretleyin. Gerçek ortaya çıkacak" dedi.





Peki bu dostluk nasıl düşmanlığa dönüştü? Gelin sürece en başından göz atalım.

Musk'tan Trump'a pahalı destek

Elon Musk, 2024 başkanlık seçimlerinde tarafsız bir duruş sergilemesine rağmen, Temmuz 2024'te Trump'a yönelik suikast girişiminin ardından desteğini açıkça ilan etti. Bu destek, Musk'ın Trump'ın kampanyasına ayda yaklaşık 45 milyon dolar bağış yapmasıyla somutlaştı. Toplam bağış miktarı 288 milyon doların üzerine çıktı.





Trump'ın yeniden seçilmesinin ardından, Musk, hükümet verimliliğini artırmak amacıyla kurulan "Department of Government Efficiency" (DOGE) adlı yeni birimin başına getirildi.





Ancak bu destek, özellikle Tesla için ağır bir maliyete dönüştü. Şirketin 2025’in ilk çeyreğinde kârı yüzde 71 oranında düştü ve kamuoyundaki tepkinin büyük bölümünü üstlendi.





DOGE Dönemi: Reformlar ve tartışmalar

Musk'ın DOGE liderliğindeki 130 günlük görev süresi, federal bürokraside köklü değişiklikler getirdi. Yaklaşık 260 bin federal çalışanın işten çıkarılması ve binlerce sözleşmenin iptali gibi radikal adımlar atıldı.





Ancak bu reformlar, kamuoyunda ve siyasi çevrelerde ciddi tartışmalara yol açtı. Musk'ın bazı jestleri, özellikle Trump'ın ikinci yemin töreninde yaptığı ve Nazi selamına benzetilen hareketi, geniş çapta eleştirildi.





Axios’a konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi, her şeye rağmen “Trump ile Musk hâlâ dost ve müttefik” ifadelerini kullandı. Ancak başka kaynaklar, Musk’ın görevden ayrılış biçimi nedeniyle “kırgın” olduğunu öne sürüyor.





Trump ile Musk arasındaki gerilimin birkaç temel sebebi olduğu belirtiliyor:





1. Elektrikli araç vergi teşviki kaldırıldı

Trump’ın yasasında, elektrikli araç (EV) sahiplerine verilen ve 7.500 dolara kadar çıkan vergi teşvikleri iptal edildi.





Tesla, bu teşvikin korunması için yalnızca Nisan ayı sonuna kadar 240 bin dolar lobi harcaması yapmıştı.





Musk, Trump’a bu teşvikin sürmesi için özel olarak da ricada bulundu. Ancak sonuç alınamayınca hayal kırıklığı kalıcı hale geldi.





Trump, Mart ayında Beyaz Saray’ın çimlerini Tesla showroom’una çevirerek Musk’ın araçlarına destek vermeye çalışmıştı.





2. Musk görev süresini uzatmak istedi, Trump kabul etmedi

Axios’un haberine göre Musk, özel hükümet çalışanı statüsünü yasal sınır olan 130 günün ötesine taşımak istiyordu.





Ancak Trump kabinesindeki isimlerle sık sık yaşadığı anlaşmazlıklar ve yoğun tepkiler nedeniyle bu isteği reddedildi.





3. Starlink ile hava trafiği kontrolü talebi reddedildi

Musk’ın Federal Havacılık İdaresi’nden (FAA) Starlink uydularının hava trafik kontrolünde kullanılması talebi de hem çıkar çatışması riski hem de teknik yetersizlik gerekçesiyle reddedildi.





Bir Beyaz Saray kaynağı, “Hava trafiği sadece uydulara emanet edilemez” dedi. Musk’ın hükümet içindeki varlığı, SpaceX’in Trump’ın “Altın Kubbe” füze savunma sisteminde oynayabileceği rol sebebiyle de eleştirilmişti.





42 Demokrat vekil, bu konuda Pentagon’a uyarı mektubu yazdı.





4. NASA adayının görevden alınması bardağı taşırdı

Musk’ın Beyaz Saray’daki en büyük destekçilerinden biri olan Jared Isaacman, NASA Başkanlığı’na aday gösterilmişti. Ancak Trump, geçtiğimiz hafta sonu bu adaylığı aniden geri çekti. Bu kararın arkasında Başkanlık Personel Ofisi Direktörü Sergio Gor’un olduğu iddia edildi.





Musk ile Gor arasında daha önce gerginlik yaşandığı biliniyor. Cumhuriyetçi senatörlerin Isaacman’ın Demokratlara yaptığı bağışları gerekçe göstermesi ise bu kararın resmi nedeni olarak öne sürüldü.





Axios’a konuşan bir yetkili, “Algı gerçektir. Elon, bu kararın kişisel bir son darbe olduğunu düşündü” dedi.





Tesla satışları düştü, Musk’ın serveti eridi

Siyasi yükümlülükler ve kamu tepkisi, yalnızca Musk’ın değil, Tesla’nın da ağır darbe almasına neden oldu:

Tesla satışları düştü

Şirket hisseleri zirveden yüzde 50 geriledi

Musk’ın kişisel serveti 100 milyar dolar azaldı

CEO’ya yönelik tehditler ve dava süreçleri başladı





Musk, bir yandan hükümet politikalarından rahatsız olduğunu açıkça dile getirirken, diğer yandan “Her şeyin sorumluluğu bana aitmiş gibi davranılmasından yoruldum” diyerek geri adım attı.



