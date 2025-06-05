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Elon Musk'tan Kongre'deki vergi indirimi tasarısına ‘Kill Bill' afişli tepki

Elon Musk'tan Kongre'deki vergi indirimi tasarısına ‘Kill Bill' afişli tepki

10:335/06/2025, Perşembe
DHA
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Elon Musk'tan Kongre'deki vergi indirimi tasarısına ‘Kill Bill' afişli tepki
Elon Musk'tan Kongre'deki vergi indirimi tasarısına ‘Kill Bill' afişli tepki

Beyaz Saray'daki danışmanlık görevinden kısa süre önce ayrılan Amerikalı milyarder iş insanı Elon Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla vergi indirimi tasarısına tepkisini gösterdi. İlk paylaşımında, "Senatörünüzü ve Kongre'deki temsilcinizi arayın. Amerika'nın iflası kabul edilemez. Bu yasa tasarısını ortadan kaldırın" ifadelerini kullanan Musk, bir diğer paylaşımında ünlü yönetmen Quentin Tarantino'nun 'Kill Bill' adlı film afişini kullandı.

Amerikalı milyarder iş insanı Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kongre'den geçmesini teşvik ettiği vergi indirimi tasarısının ‘ortadan kaldırılması' çağrısı yaparken, ünlü yönetmen Quentin Tarantino'nun ‘Kill Bill' film afişini kullandı.

Beyaz Saray'daki danışmanlık görevinden kısa süre önce ayrılan Amerikalı milyarder iş insanı Elon Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla vergi indirimi tasarısına tepkisini gösterdi. İlk paylaşımında, "Senatörünüzü ve Kongre'deki temsilcinizi arayın. Amerika'nın iflası kabul edilemez. Bu yasa tasarısını ortadan kaldırın" ifadelerini kullanan Musk, bir diğer paylaşımında ünlü yönetmen Quentin Tarantino'nun 'Kill Bill' adlı film afişini kullandı.




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