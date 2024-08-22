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Trump'ın can korkusu: Mitingde konuşmasını kurşun geçirmez camın arkasından yaptı

ABD'de suikast girişiminin ardından ilk kez bir mitinge katılan Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, bu sefer konuşmasını kurşun geçirmez camın arkasından gerçekleştirdi.

09:58 - 22/08/2024 Perşembe
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Donald Trump
Donald Trump
ABD eski Başkanı ve Cumhuriyetçilerin yeniden başkan adayı olan
Donald Trump
, 13 Temmuz'da Pennsylvania eyaletinde yaptığı seçim mitingi sırasında uğradığı suikast girişiminin ardından ilk kez açık havada miting düzenledi.


Kurşun geçirmez camın arkasından seslendi


ABD Başkanı Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesinin ardından Kasım seçimlerinde Başkan Yardımcısı Kamala Harris'le karşı karşıya gelen Trump, konuşması boyunca sahne önündeki kurşun geçirmez bir camın arkasından konuştu.





Keskin nişancılar önlemleri artırdı


Miting alanının etrafındaki binaların çatılarına keskin nişancılar yerleştirildi.


Trump, ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi konusunda eleştirildi ve Ukrayna ve Orta Doğu'daki çatışmalardan sorumlu tuttu.



Trump, sözlerini şöyle sürdürdü:

Michelle de öyle. Bilirsiniz, her zaman 'Efendim, lütfen politikaya bağlı kalın, kişiselleştirmeyin' derler. Ama yine de bu insanlar bütün gece boyunca olayı kişiselleşiyorlar. Hala politikaya sadık kalmak zorunda mıyım?


Kalabalık da Trump'ın bu sözlerine bağırarak karşılık verdi: “Hayır!”





#Donald Trump
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#Suikast
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