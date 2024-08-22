Trump'ın can korkusu: Mitingde konuşmasını kurşun geçirmez camın arkasından yaptı

Kurşun geçirmez camın arkasından seslendi
ABD Başkanı Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesinin ardından Kasım seçimlerinde Başkan Yardımcısı Kamala Harris'le karşı karşıya gelen Trump, konuşması boyunca sahne önündeki kurşun geçirmez bir camın arkasından konuştu.
Keskin nişancılar önlemleri artırdı
Miting alanının etrafındaki binaların çatılarına keskin nişancılar yerleştirildi.
Trump, ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi konusunda eleştirildi ve Ukrayna ve Orta Doğu'daki çatışmalardan sorumlu tuttu.
Michelle de öyle. Bilirsiniz, her zaman 'Efendim, lütfen politikaya bağlı kalın, kişiselleştirmeyin' derler. Ama yine de bu insanlar bütün gece boyunca olayı kişiselleşiyorlar. Hala politikaya sadık kalmak zorunda mıyım?
Kalabalık da Trump'ın bu sözlerine bağırarak karşılık verdi: “Hayır!”