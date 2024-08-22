Trump'ın can korkusu: Mitingde konuşmasını kurşun geçirmez camın arkasından yaptı

Trump, ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi konusunda eleştirildi ve Ukrayna ve Orta Doğu'daki çatışmalardan sorumlu tuttu.

Michelle de öyle. Bilirsiniz, her zaman 'Efendim, lütfen politikaya bağlı kalın, kişiselleştirmeyin' derler. Ama yine de bu insanlar bütün gece boyunca olayı kişiselleşiyorlar. Hala politikaya sadık kalmak zorunda mıyım?