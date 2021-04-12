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Gündem Truva atı virüsüyle emniyet müdürünün hesabını boşalttılar 20 kişilik siber çete çökertildi
ANKARA

'Truva atı' virüsüyle emniyet müdürünün hesabını boşalttılar: 20 kişilik siber çete çökertildi

Cep telefonuna indirdikleri 'Truva atı' adlı virüs programıyla tüm bilgileri ele geçirilen emniyet müdürünün hesabını boşaltan 20 kişilik suç şebekesi çökertildi.

Haber Merkezi DHA
Truva atı virüsüyle emniyet müdürünün hesabını boşalttılar: 20 kişilik siber çete çökertildi
Arşiv

Ankara’da Emniyet Müdürü A.A., geçen yıl 28 Kasım 2020'de maaş hesabının bulunduğu bankanın mobil uygulamasına 'güvenlik açığı' uyarısı nedeniyle giremedi.

Emniyet müdürü, aynı gün, görevi gereği Sivas'a giderken bankadan arayan bir görevlinin 135 bin lira kredi kullandığını söylemesi üzerine bankanın şubesine gitti.

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EFT YAPILDI, KREDİ KULLANILDI

A.A., hesabından 61 bin 250 lira başka bir hesaba EFT işlemi yapıldığını ve kendi adına da 135 bin lira kredi kullanıldığını gördü. İşlemleri kendisinin yapmadığını, herhangi bir talimat vermediğini, bankadan da kendisine herhangi bir uyarı gelmediğini söyleyen A.A., Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

  • Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında A.A.'nın cep telefonu incelemeye alındı.

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CEP TELEFONUNA 'TRUVA ATI'NI İNDİRMİŞLER

Cep telefonu üzerinde yapılan incelemede, A.A.'nın telefonuna 'yazılımgüncelleme.apk' adı altında program indirildiği, ardından da Android sistem güncellemesi ile çeşitli izinler istendiği belirlendi.

Bu sayede hiç şüphe çekmeden cep telefonları aracılığıyla istenilen kişinin tüm bilgilerine ulaşma ve kullanma izinleri veren virüs programının 'Truva atı' olarak adlandırıldığı öğrenildi.

Bu virüsün, kötü amaçlı yazılımları cihaza yükleyerek, dolandırıcılara bir kişinin kendi bilgisayar ya da cep telefonu üzerinden yapabileceği bütün işlemleri yapma yetkisi verdiği tespit edildi.

Dolandırıcıların bu şekilde A.A.'nın e-Devlet ve mobil bankacılık sistemine girdikleri, kredi limitlerini yükselttikten sonra bankanın müşteri hizmetlerini aradıkları ve çeşitli talimatlar vererek hesabını boşalttıkları, ardından da işlem kayıtlarını sildikleri belirlendi.

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PARA, KRİPTO PARA UYGULAMALARINA AKTARILDI

Savcılık, paranın bir kısmının Kıbrıs'ta bulunan bir teknoloji şirketinin hesabına, bir kısmının da farklı isimlerde hesaplara gönderildiğini, bu hesaplardan da kripto para uygulamalarına aktarıldığını tespit etti.

Soruşturma aşamasında benzer şekilde hesaplarından yüklüce para çekildiği gerekçesiyle, 5 kişi daha Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.

  • Bu kişilerin de aynı yöntemli dolandırıldığını tespit eden savcılığın talimatıyla farklı zamanlarda farklı illerde operasyon düzenlendi. Operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlardan bazılarının Ankara, İstanbul, Gaziantep başka olmak üzere farklı illerde yürütülen başka soruşturmalarda da şüpheli ya da müşteki oldukları belirlendi. Bilişim polisinin de desteği ile detaylı bir soruşturma yürüten savcılık, farklı zamanlarda yapılan operasyon dosyalarını birleştirdi.

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8 KİŞİ TUTUKLANDI

Bu şekilde kimin dolandırıcı kimin mağdur olduğunu tespit eden savcılık, benzer yöntemlerle çok sayıda kişinin hesaplarından milyonlarca lira para çektikleri tahmin edilen şebekenin lideri Butahan M., yardımcıları Emre Can S., Fırat T. ile birlikte 20 kişi hakkında tutuklama talep etti.

  • Bu kişilerden 8’i, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanırken, 12’si adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Soruşturma sonunda da 20 kişi hakkında, 'yasak cihaz ve program bulundurmak', 'bilişim sisteminin kullanılması suretiyle hırsızlık', 'bilişim sistemindeki verileri bozma, yok etme', 'bilişim sistemine hukuka aykırı müdahale suretiyle haksız çıkar sağlama' suçlarından iddianame düzenlendi.

En çok siber saldırı Türkiye’ye
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Alışveriş yaparken siber dolandırıcılara karşı dikkat edilmesi gereken 8 nokta
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Tüm dünyayı etkisine alan koronavirüs pandemisi, insanların evlerinden çıkmayarak karantinaya girmesine neden oldu. Evlerinden dışarı çıkamayan tüketiciler ise online alışverişe yöneldi. Bunu fırsat bilen siber dolandırıcıların oltalama saldırıları ise online alışverişteki dolandırıcılığı yüzde 13 artırdı. Karantina sürecinde kimlik avı sahtekarlığı ve online alışverişteki dolandırıcılıklarda ciddi artışlar olduğunu belirten uzmanlar, bu dönemde online alışveriş yapacaklara 8 uyarıda bulunuyor.
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ACI raporundan elde edinilen bilgilere göre, mart ayında online alışveriş, kişi başına ortalama 36 dolar arttı. Bu durum online alışverişteki dolandırıcılıkların yıllık bazda yüzde 13'lük bir artışa geçmesine neden oldu. Karantina sürecinde artışa geçen hileli satın alma girişimlerinin de siber saldırganların kurdukları tuzaklardan kaynaklandığını belirten uzmanlar, Koronavirüs temalı oltalama saldırıları ve kimlik avı sahtekarlığı girişimlerinin ciddi derecede artış gösterdiğini ve bunun online alışverişteki dolandırıcılığı da tetiklediğini dile getiriyor.
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Tüketicilerin bilgilerini elde etmek ve kullanmak için Koronavirüs pandemisini fırsat bilen siber saldırganların en büyük silahları ise oltalama saldırıları olarak görülüyor. Kullanıcıların oltalama saldırılarına karşı dikkatli olması gerektiğini aktaran uzmanlar, özellikle Koronavirüs temalı kampanya içeriklerine karşı kullanıcıların uyanık davranması gerektiğini belirtiyor. Karantina döneminde kimlik avı e-postalarının ve şirketlere yönelik de satın alma departmanlarını hedef alan dolandırıcılık girişimlerinin arttığına da dikkat çeken uzmanlar, tüketicilerin online alışveriş yaparken tuzağa düşmemeleri için 8 uyarıda bulunuyor.
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1. Koronavirüs temalı içeriklere hemen kanmayın. Kötü niyetli kişilerin göndereceği linklere tıkladığınız anda tüm kişisel bilgileriniz dolandırıcıların eline kolayca geçebilir. İyi niyetli gibi gözüken e-postaların arka tarafında kötü planların olabileceğinden şüphe edin. Düşünmeden gireceğiniz linkler sizi virüs bulaştıran sitelerin avı haline getirebilir.
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2. Abartılı kampanya, indirim ve hediye tekliflere itibar etmeyin, güvensiz ağlar üzerinden sahte satın almalara yönlendirebilecek linklerden uzak durun. Eğer gördüğünüz bir kampanya gerçek olamayacak kadar cazipse, büyük bir olasılıkla gerçek değildir. Kampanyanın gerçek olduğunu düşünüyorsanız yeni bir tarayıcı açarak web sitesinin adresini doğrudan bu adres çubuğuna yazın. Her ne olursa olsun online alışverişiniz için mutlaka düşük bakiyeli bir sanal kart kullanın.
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3. Banka kartı ve kredi kartı yerine sanal kart tercih edin. Kredi kartları, banka kartlarına göre daha fazla koruma sağlıyor ama güvenlikte ikisinin de üstüne çıkan sanal kartları kullanarak ek koruma katmanı yaratabilirsiniz. Kredi kartı yerine geçen sanal kartlar, siber dolandırıcılığa karşı güvende olunmasına yardımcı oluyor.
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4. Bildiğiniz ve güvendiğiniz adreslerden alışveriş yapın. Daha önce denediğiniz ve memnun kaldığınız ya da kendini kanıtlamış online alışveriş sitelerinden alışveriş yapın. Alışveriş yaptığınız sitenin SSL sertifikası kullandığından emin olun. Güvenli ve şifrelenmiş bir web sitesi adresi HTTP ile değil, HTTPS ile başlar ve adres çubuğunda kilit simgesi görünür.
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5. Verdiğiniz bilgilere dikkat edin. Alışveriş yaptığınız site siparişiniz için gerekli bilgiler dışında çok daha fazla soru soruyorsa, bu özel soruları cevaplamayın ve alışverişinizi sonlandırın. Bazı kötü amaçlı yazılımlar, çevrimiçi formlara satır ekleyerek siber suçluların özel bilgilerinizi çalmasına neden olabilir.
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6. Verilerinizi yedekleyin. Bilgisayarınızın virüs saldırısı sonucunda çökmesi gibi tehlike durumlarında veri kaybını önlemek için, bilgilerinizi düzenli bir şekilde yedeklemeyi unutmayın.
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7. Hesap özetlerini ve kredi kartı ekstrelerini kontrol edin. Online alışveriş yaptıktan sonra hesap özetinde ya da kredi kartı ekstresinde şüpheli bir harcama görürseniz hemen bankanızla iletişime geçin.
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8. İşletim sisteminizin ve antivirüs yazılımınızın güncel olduğundan emin olun. Güncellemeler sizi dolandırıcılığa ve zararlı yazılımlara karşı koruyacaktır. Bilgisayarınızı fırsat buldukça olası virüs bulaşmalarına karşı tarayın.
Alışveriş yaparken siber dolandırıcılara karşı dikkat edilmesi gereken 8 nokta
Koronavirüs pandemisi nedeniyle tüketicilerin evlerinden dışarı çıkmadıkları karantina sürecinde, online alışverişler de arttı. Bunu fırsat bilen siber dolandırıcıların oltalama saldırıları ise online alışverişteki dolandırıcılığı yıllık bazda yüzde 13 artırdı. Karantina sürecinde kimlik avı sahtekarlığının ve online alışverişteki dolandırıcılığın oldukça arttığına dikkat çeken uzmanlar, koranavirüs karantinasında online alışveriş yapacaklara 8 uyarıda bulunuyor.
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