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TSK helikopterleri deprem bölgesinde: Bin 500 tondan fazla yardım malzemesi taşındı

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait helikopterler, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere bin 500 ton insani yardım malzemesi ulaştırıyor. TSK öte yandan yaralıların çevre illerdeki hastanelere naklini de sağlıyor.

12:17 . 1/03/2023 Çarşamba
AA
TSK afet bölgesinde

TSK afet bölgesinde

Adana'daki İncirlik 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı'nda 70'e yakın helikopterle görevlendirilen pilot, teknisyen ve personel, gerçekleştirilen uçuşlarla depremzedelere yardım ulaştırıyor.

Pazarcık merkezli 6 Şubat'taki 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından bölgenin en önemli insani yardım üslerinden biri olan Tanker Üs Komutanlığı'nda toplanan insani yardım malzemeleri, helikopterlerle depremden etkilenen bölgelere naklediliyor.

Yaralı depremzedelerden helikopterle sevk edilmesi uygun görülen hastalar, çevre illerdeki hastanelere götürülüyor.

Bölgelerde karşılaştıkları sis, kar ve rüzgar gibi olumsuz hava koşullarında dahi görevlerini yürüten tecrübeli pilotlar, şu ana kadar 2100 saatin üzerinde uçuş, 4200'den fazla sorti yaptı.

"700'ün üzerinde hasta ve yaralı taşıdık"

İncirlik 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı TSK Helikopter Koordinasyon Merkezi'nde görevli kara havacılık koordinasyon subayı Kara Pilot Albay Ali İhsan Akçay, ilk günden itibaren terörle mücadeleyi aksatmayacak şekilde helikopterlerin ve personelin Adana'da konuşlandırıldığını söyledi.

Helikopterlerle gün boyu uçuşlar gerçekleştirdiklerini belirten Akçay,
"24 saat esasına göre gece ve gündüz deprem bölgesindeki ulaşabileceğimiz tüm noktalara ulaştık. Halen de devam ediyoruz."
dedi.

Albay Akçay, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bütün gücüyle depremzedelere yardım etmek için çalıştığını dile getirdi.

Herkesin yardımına koşmaya çalıştıklarını ifade eden Akçay, şunları kaydetti:

"Bir nebze katkımız oluyorsa ne mutu bizlere. Türkiye çapında yaptığımız tüm görevlerden çok daha farklı bir görev bu. Buradaki pilotlarımız, teknisyenlerimiz ve helikopterde görev alan tüm personel var gücüyle çalışıyor. Şimdiye kadar depremin ilk gününden itibaren 700'ün üzerinde hasta ve yaralı taşıdık. 4 binin üzerinde personel taşıdık ki bu personel AFAD personeli, kurtarma personeli, UMKE personeli. Toplam 1500 tonun üzerinde malzeme ve yük taşıdık; bunlar çadır başta olmak üzere kurtarma malzemeleri. Gece ve gündüz tüm gün boyunca depremin ilk gününden beri uçuş faaliyetlerimiz bu şekilde devam ediyor."

Bakanlıktan deprem bölgesindeki kayıp çocuklarla ilgili açıklama: 'Organ mafyasının eline düştü’ iddiaları yalanlandı
Bakanlıktan deprem bölgesindeki kayıp çocuklarla ilgili açıklama: 'Organ mafyasının eline düştü’ iddiaları yalanlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, deprem bölgesindeki kayıp çocukların organ mafyasının eline düştüğüyle ilgili iddiaları yalanladı. 'Bu millet çocuklarına sahip çıkar' diyen Yanık, "Yoğun bakımda olup kimliği tespit edilemeyen çocuklarımız var. Kimliği tespit edilmeyen çocuklarımızı tespit ettikten sonra ailenin ihbarlarını değerlendirdikten sonra kolluk gücü devreye girer. Kimliği tespit edilemeyen çocuklarımızın doğrudan kimliği tespit çalışmalarına devam ediyoruz. Bu millet çocuklarına sahip çıkar. Dolayısıyla süreç devam ederken ‘ çocuklar organ mafyasının eline düştü’ bu konuyla Bakanlığa gelen bir tek ihbar yok. Bunu kasten yapan arkadaşlarımız var. Bunun farkındayız" ifadelerini kullandı.


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#Helikopter
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#Kara Havacılık
#malzeme
#pilot
#TSK
#yardım
1 saat önce
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TSK helikopterleri deprem bölgesinde: Bin 500 tondan fazla yardım malzemesi taşındı
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