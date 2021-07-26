Gündem TSK komuta kademesi sınır hattında
POLİTİKA

TSK komuta kademesi sınır hattında

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar ile, Suriye’nin kuzeyindeki birliklerin sevk ve idare edildiği 2. Ordu İleri Komuta Yeri’nde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Haber Merkezi AA
TSK komuta kademesi sınır hattında
Milli Savunma Bakanı Akar, beraberindeki komutanlarla sınır hattında.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Suriye'nin kuzeyindeki birliklerin sevk ve idare edildiği 2. Ordu İleri Komuta Yeri'nde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Akar, beraberinde Orgeneral Güler ve Orgeneral Dündar ile geldiği Gaziantep Havalimanı'nda, Vali Davut Gül, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

DENETLEMELERDE BULUNDULAR

Bakan Akar ve beraberindeki komutanlar, daha sonra sınır hattında yer alan ve Suriye'nin kuzeyindeki birliklerin sevk ve idare edildiği 2. Ordu İleri Komuta Yeri ve 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı Esas Komuta Yeri'ne geçti.

Buradaki inceleme ve denetlemelerini sürdüren Akar'ın, sınır ötesindeki birliklerin komutanları ile video konferans yöntemi ile bir araya gelmesi, sahadaki son duruma ilişkin bilgi alması ve talimatlar vermesi bekleniyor.

MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde operasyonlar devam ediyor
GÜNDEM
MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde operasyonlar devam ediyor

Abone Ol Google News
41 çiftçiye 200 bin adet verildi

41 çiftçiye 200 bin adet verildi

Tekirdağ'dan ABD ve Almanya dahil 7 ülkeye ihraç ediliyor.
30 bin kişi ziyaret etti

30 bin kişi ziyaret etti

​Çamlıca Kulesi'ne bayramda büyük ilgi.
Tunusun eski liderinden çağrı: Biz de Türk halkı gibi bu darbeyi başarısızlığa uğratabiliriz

Dışişlerinden Tunus'taki darbe girişimine ilişkin açıklama.

​Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor.

Son kullanma<br>tarihine mutlaka bakın

Son kullanma
tarihine mutlaka bakın

​İnternetten alışveriş yapanlara kritik uyarı.

PKK/KCK'nın sözde Hakurk lojistik alan sorumlusu etkisiz hale getirildi.

Öğretmenliği bırakıp bu işe girdi

Öğretmenliği bırakıp bu işe girdi

​Ayda iki ton üretip kilosunu 45 TL'den satıyor, paraya para demiyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.