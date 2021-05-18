TSK Mehmetçik Vakfı 39 yaşında

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK, silah arkadaşları, aziz şehitlerimiz ve ebediyete intikal eden gazilerimiz için saygı duruşunda bulunulan törende, Genel Müdürümüz E. Tuğgeneral Engin Durak, şu sözleri dile getirdi.

“Mehmetçik Vakfı, kurulduğu 17 Mayıs 1982 tarihinden bugüne; kuruluş amacına uygun olarak bir taraftan askerlik görevini yerine getirirken şehit olan Mehmetçiklerin en değerli emanetleri olan ailelerine ve gazilerimize maddi/manevi destek sağlamaya devam etmekte, evlatlarını ise, üniversite seviyesi dâhil okutmakta, diğer taraftan, kendi evladı gibi gördüğü Mehmetçiklere maddi/manevi destekleriyle katkıda bulunan yüce Türk Milleti’nin yardımlarını hak sahiplerine hakkıyla ulaştırmaya çalışmaktadır.

Gözünü kırpmadan Vatan için hayatını feda eden veya yaralanan Mehmetçikler ile bizlere emanetleri olan aileleri için ne yapsak azdır düşüncesiyle, bu ulvi görevi yerine getirmeye devam ediyoruz.

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Ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğünü korumak için, görevini yerine getirirken şehit veya gazi olan, ya da askerlik görevi esnasında hayatını kaybeden, engelli duruma gelen Mehmetçiklerimizin ve aile fertlerinin sorumluluğunu daima yüreğimizde hissediyoruz. Yardımsever halkımızın destekleriyle de bu sorumluluğumuzu en üst seviyede yerine getirmeye çalışıyoruz.

Biriktirdiği harçlığını Vakfımıza gönderen öğrencimizden, sattığı ilk simidin ücretini Vakfımıza iletmek üzere aracındaki kumbarada biriktiren simitçimize ve Mehmetçik’e feda olsun diyerek bileziğini satan teyzemize kadar, yüce gönüllü bağışçılarımızdan geleni, bir kuruşuna bile halel getirmeden, şehit ve gazi ailelerimize aktarmak temel görevimizdir.

39 yıldır büyük bir hassasiyetle yerine getirdiğimiz bu kutsal görevimizi, Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün ilkelerinin ışığında ve aydınlık yolunda artan bir şevk, azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.”

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Mehmetçik Vakfı, şehit Mehmetçik aileleri ile askerlik görevini yaparken hayatını kaybeden Mehmetçiklerimizin aileleri ile gazi/vazife malulü erbaş/erlerimize yaptığı ölüm ve maluliyet nakdi yardımına ilaveten halen;

• 7.969 gazi ve engelli Mehmetçiğe aylık 1.400 TL ile 4000 TL arasında bakım yardımı,

• 596 Mehmetçik çocuğuna ise aylık 850 TL ile 1.350 TL arasında bakım ve öğrenim yardımı olmak üzere toplam 8.545 kişiye her ay yaklaşık 15 milyon 600 bin TL; bir yılda ise yaklaşık 190 milyon TL nakdi yardım yapmaktadır.

Vakıf, kurulduğu günden bu yana 52.936 kişiye toplam 1 milyar 187 milyon 430 bin TL maddi destek sağlamıştır.

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“Türkiye Mehmetçik’e Mehmetçik Türk Milletine Emanettir” sloganı ile yola çıkan Mehmetçik Vakfı, bu yardımları yaparken en büyük desteği yardımsever Türk Milleti’nden almaktadır. Yüce gönüllü Türk Milleti’nin desteğiyle her geçen gün gücüne güç katarak daha da büyüyen TSK Mehmetçik Vakfı ailesi olarak, kuruluşumuzun 39’uncu yıl dönümünde, başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşları ile aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.