TSK Münbiç'te 19. devriye

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta, 19. koordineli/bağımsız devriye faaliyetinin gerçekleştirildiği belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 24 Temmuz 2018’de, 19’uncu koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir. pic.twitter.com/bosVUjjCsl — TSK (@TSKGnkur) 24 Temmuz 2018