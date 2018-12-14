TSK: Saldırı hazırlığındaki 8 terörist öldürüldü

TSK, terör unsurlarını önlemek için savaş uçaklarıyla da harekatlar düzenliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri, sınırın ötesine düzenlediği hava harekatına ilişkin bilgileri paylaştı.

TSK'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Irak kuzeyi Haftanin, Zap ve Hakurk bölgelerine 14 Aralık 2018'de düzenlenen hava harekatları neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı sekiz bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadesine yer verildi.