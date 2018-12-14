Gündem TSK Saldırı hazırlığındaki 8 terörist öldürüldü
ANKARA

TSK: Saldırı hazırlığındaki 8 terörist öldürüldü

TSK'dan yapılan açıklamada, Irak kuzeyi Haftanin, Zap ve Hakurk bölgelerine hava harekatı düzenlendiği ve söz konusu operasyonda üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan 8 sekiz bölücü terörist etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Yeni Şafak
TSK, terör unsurlarını önlemek için savaş uçaklarıyla da harekatlar düzenliyor.
TSK, terör unsurlarını önlemek için savaş uçaklarıyla da harekatlar düzenliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri, sınırın ötesine düzenlediği hava harekatına ilişkin bilgileri paylaştı.

TSK'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Irak kuzeyi Haftanin, Zap ve Hakurk bölgelerine 14 Aralık 2018'de düzenlenen hava harekatları neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı sekiz bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadesine yer verildi.

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