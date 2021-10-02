TSK ve MİT'ten Gara'da operasyon: Üç terörist öldürüldü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: Keşke belediyecilikte bir rakibimiz olsa

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, AK Parti'nin belediyecilikte rakibi olmadığını ve kendisi ile yarıştığını söyledi. Özhaseki, 'Keşke bir rakibimiz olsa da bizim ile belediyecilikte yarışsa ama ne yazık ki yok. Rakip her zaman karşı tarafı zorlar, rekabetin böyle bir kuralı vardır, ama bizim yok. ' ifadelerini kullandı.