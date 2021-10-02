TSK ve MİT'ten Gara'da operasyon: Üç terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ara, Bul, Yok Et!
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK’lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi."
Ara, Bul, Yok Et!
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK’lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/Ajk1hWF4zi
Ara, Bul, Yok Et!