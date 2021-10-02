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POLİTİKA

TSK ve MİT'ten Gara'da operasyon: Üç terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK’lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.

Haber Merkezi AA
TSK ve MİTten Garada operasyon: Üç terörist öldürüldü
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ara, Bul, Yok Et!

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK’lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi."

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