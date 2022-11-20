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POLİTİKA

TSK vurdu teröristbaşı Müslim tutuştu: Dünyadan yardım dilendi

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan PYD'nin sözde siyasi lideri Salih Müslim, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör unsurlarını yok etmek amacıyla gece yarısı başlattığı Pençe-Kılıç Hava Harekâtı ile ilgili panik dolu bir açıklama yaptı.

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Haber Merkezi Diğer
TSK vurdu teröristbaşı Müslim tutuştu: Dünyadan yardım dilendi
Terör elebaşı Salih Müslim

Milli Savunma Bakanlığının gece saat 01.12'de "Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!" paylaşımıyla duyurduğu Pençe-Kılıç Hava Harekâtı kapsamında Suriye ve Irak'ın kuzeyinde yuvalanan terör kamplarına eş zamanlı operasyon başlatıldı. 160 kilometre derine inilen harekatta PKK/PYD'nin kontrolündeki birçok nokta vuruldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mukavemet gösteremeyen PKK'lı teröristler güneye doğru kaçarken, terör yandaşları geceden bu yana çeşitli lisanlarda açıklama yaparak uluslararası kamuoyundan destek istiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nın emrini böyle verdi
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nın emrini böyle verdi

YARDIM DİLENDİ

Bunlara, Suriye PKK'sı YPG'nin illegal siyasi uzantısı PYD'nin sözde eşbaşkanı Salih Müslim de katıldı.

Paniklediği anlaşılan PYD elebaşısı, terör yandaşı bir ajansa konuşarak, Ayn-el Arab'tan Kandil'e kadar geniş bir sahada hedef alındıklarını söyledi. Türkiye'nin teröre karşı haklı operasyonu karşısında korkuya kapılan teröristbaşı Müslim, "Bütün dünya Türk devletinin vahşice saldırmasını görmeli ve ses çıkarmalıdır." diyerek diğer ülkelerden yardım istedi.

Seyit Onbaşı ile yükleniyor: İşte TSK'nın Pençe Kılıç operasyonunda kullandığı mühimmatlar
FOTOĞRAF 10
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye ve Irak’ın kuzeyinde Pençe-Kılıç Hava Harekatı gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı, saat 01.12’de sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor ifadelerine yer verildi.
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TRT Haberde yer alan habere göre, terör örgütünün söz konusu bölgelerdeki varlığına ağır darbe vuran hava harekatında büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanıldı.
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YER ALTINDAKİ TERÖR İNLERİ NEB İLE İMHA EDİLİYORHarekatta kullanılan Nüfuz Edici Bombalar (NEB) teröristlerin saklandığı barınak ve sığınakları hedef alıyor. F-16 savaş uçakları, yer altındaki terör inlerini sığınak delen olarak da bilinen bu NEBlerle vuruyor.
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Türkiyede yerli kaynaklarla geliştirilen ilk beton delici mühimmat olma özelliği taşıyan NEB, 2 metre kalınlıkta güçlendirilmiş betonu dahi delebiliyor.Yer üstü ve yer altındaki hedeflere karşı kullanılmak üzere tasarlanan NEB, Ardışık Delici Harp Başlığı teknolojisiyle görev yapıyor.
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Ardışık Delici Harp Başlığı sayesinde düşük çarpma açılarında ve çarpma hızlarında dahi diğer ülkeler tarafından geliştirilen delici bombalara göre çok daha yüksek etkinlik sağlayan NEB, programlanabilir ateşleme zamanları ve farklı hedef tiplerine karşı kullanılabilme özelliğine sahip.Ankara’nın elinde nüfuz edici bomba sınıfında kullanabileceği ABD yapımı BLU-109 da bulunuyor.
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İŞARETLEME SİSTEMLERİ DE YERLİ VE MİLLİ Hava harekatlarında, işaretleme ve güdümleme konusunda da yerli sistemler kritik görevler üstleniyor.Mühimmatın güdümlenmesi konusunda kullanılan milli alternatifler arasında TEBER, Lazer Güdüm Kiti, Hassas Güdüm Kiti, Lazer-Hassas Güdüm Kiti gibi seçenekler yer alıyor.
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Bu alanda da yine ABD yapımı Paveway lazer güdüm kiti alternatif olarak yer alıyor.TEBER, Lazer Güdüm Kiti ve Lazer-Hassas Güdüm Kiti için işaretlemede ise havada İHAlarda kullanılan CMX15D ve CATS gibi FLIR sistemleri, savaş uçaklarında kullanılan ASELPOD başta olmak üzere hedefleme podları önemli görevler üstleniyor.
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MÜHİMMAT SEYİT ONBAŞI İLE YÜKLENİYORTürkiyenin milli bomba yükleme aracı Seyit Onbaşı, 1,5 tona kadar bomba ve füze yüklemesi yapabiliyor.
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Seyit Onbaşı hava kuvvetleri envanterindeki hemen hemen tüm bomba ve füzeleri rahatlıkla taşıyabiliyor. F-4, F-5, F-16 ve F-35lere sorunsuz şekilde yükleme yapabilme yeteneğine sahip olan Seyit Onbaşı, yabancı muadillerinden farklı olarak uzaktan kumanda ile de kontrol edilebiliyor.
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Seyit Onbaşı ile yükleniyor: İşte TSK'nın Pençe Kılıç operasyonunda kullandığı mühimmatlar
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye ve Irak'ın kuzeyine "Pençe Kılıç" hava harekatı başlattı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!" denildi. Öte yandan önceki harekatlarda olduğu gibi Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nda da milli mühimmat ve araçlar kullanılıyor. Türk mühendis ve işçilerinin emeği bu ürünler Mehmetçiğin gücüne güç katıyor. Hedefler çok hassas şekilde vuruluyor, teröristleri sığındıkları mağaralar bile kurtaramıyor.
Para yerine kullanılan en enteresan şeyler

Para yerine kullanılan en enteresan şeyler

​Günümüzde hâlâ geçerli olanları var.
Mimar Sinanın akustik dehası

Mimar Sinan'ın 'akustik deha'sı

Camiye çevrilen kilisede ortaya çıktı.
Türkiye hesabını soruyor

​Pençe Kılıç Hava Harekâtı dünya basınında.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Pençe-Kılıç Operasyonu talimatını böyle verdi.

MSB 'Hesap zamanı' diyerek duyurdu.

Doğa tutkunlarının rotası haline geldi.

​Suriye hava sahasını yıllar sonra ilk kez Türkiye'ye açtı.

​MSB: Pençe Kılıç Hava Harekatı icra edildi.

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