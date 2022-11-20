TSK vurdu teröristbaşı Müslim tutuştu: Dünyadan yardım dilendi

Bu alanda da yine ABD yapımı Paveway lazer güdüm kiti alternatif olarak yer alıyor.TEBER, Lazer Güdüm Kiti ve Lazer-Hassas Güdüm Kiti için işaretlemede ise havada İHAlarda kullanılan CMX15D ve CATS gibi FLIR sistemleri, savaş uçaklarında kullanılan ASELPOD başta olmak üzere hedefleme podları önemli görevler üstleniyor.