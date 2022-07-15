TSK’da 6 yılda 24 bin 401 ihraç

Devletin kılcal damarlarına kadar sızan FETÖ ile mücadele 15 Temmuz darbe girişiminin ardından hızlı bir şekilde devam etti.

2 BİN 435 ASKERİN RÜTBESİ ALINDI

FETÖ’nün en çok yuvalandığı kurumlardan biri de Türk Silahlı Kuvvetleri oldu. O günden bugüne TSK’da FETÖ ile mücadele etkin, kesintisiz ve kararlılıkla sürdürüldü. Orduda, son 6 yılda FETÖ ile ilişiği bulunan 24 bin 401 personel görevinden alındı. Geçtiğimiz yıldan bu yana bin 190 kişi ihraç edildi. İhraç edilen personelin TSK ile ilişiği tamamen kesilirken, bu süreçte 2 bin 435 askeri personelin de rütbesi geri alındı.

MÜCADELEYE DEVAM

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde kriptolara uzanan FETÖ ile mücadele çalışmaları kararlılıkla sürüyor. Halen TSK’da FETÖ ile iltisak/irtibat şüphesi bulunan personel hakkında idari/adli işlemler de devam ediyor.

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620 KİŞİYE İADE

TSK’da bir yandan FETÖ ile mücadele sürerken bir yandan da FETÖ bağlantısının tespitine ilişkin itirazlara hassasiyetle eğiliniyor. Geçtiğimiz yılın verilerine göre 620 personel hakkında göreve iade işlemi uygulandı.

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