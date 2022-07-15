Gündem TSKda 6 yılda 24 bin 401 ihraç
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

TSK’da 6 yılda 24 bin 401 ihraç

Türk Silahlı Kuvvetleri’nden, FETÖ ile mücadele kapsamında son 1 yılda bin 190 kişi ihraç edildi. 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin ardından geçen 6 yılda Türk Silahlı Kuvvetleri’nde 24 bin 401 personel uzaklaştırıldı. 2 bin 435 askerin de rütbesi alındı.

Abone Ol Google News
Nur Banu Aras Yeni Şafak
TSK’da 6 yılda 24 bin 401 ihraç
Arşiv

Devletin kılcal damarlarına kadar sızan FETÖ ile mücadele 15 Temmuz darbe girişiminin ardından hızlı bir şekilde devam etti.

2 BİN 435 ASKERİN RÜTBESİ ALINDI

FETÖ’nün en çok yuvalandığı kurumlardan biri de Türk Silahlı Kuvvetleri oldu. O günden bugüne TSK’da FETÖ ile mücadele etkin, kesintisiz ve kararlılıkla sürdürüldü. Orduda, son 6 yılda FETÖ ile ilişiği bulunan 24 bin 401 personel görevinden alındı. Geçtiğimiz yıldan bu yana bin 190 kişi ihraç edildi. İhraç edilen personelin TSK ile ilişiği tamamen kesilirken, bu süreçte 2 bin 435 askeri personelin de rütbesi geri alındı.

MÜCADELEYE DEVAM

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde kriptolara uzanan FETÖ ile mücadele çalışmaları kararlılıkla sürüyor. Halen TSK’da FETÖ ile iltisak/irtibat şüphesi bulunan personel hakkında idari/adli işlemler de devam ediyor.

620 KİŞİYE İADE

TSK’da bir yandan FETÖ ile mücadele sürerken bir yandan da FETÖ bağlantısının tespitine ilişkin itirazlara hassasiyetle eğiliniyor. Geçtiğimiz yılın verilerine göre 620 personel hakkında göreve iade işlemi uygulandı.

Tek tek inceleme

  • Milli Savunma Bakanlığı’nın talimatıyla tüm komutanlık, birlik ve karargâhlarda süren çalışmalarda, FETÖ ile bağlantısı olabilecek personel tek tek inceleniyor. Önceki uygulama sonuçlarına göre müşterek olarak belirlenen kıstaslar, çalışmalarda tüm ilgili ve yetkili makamlar tarafından hassasiyetle kullanılıyor. Yapılan değerlendirme ve teklifler doğrultusunda bakan onayıyla ihraç kararları veriliyor. Milli Savunma Bakanlığı’nda ihraç mekanizması, adli ve istihbarat kurumlarıyla yakın çalışma halinde yürütülüyor ve bakanlığa gelen yeni bilgi ve belgeler hızla değerlendirilerek söz konusu kişi hakkında karar alınıyor.
Kararımı çoktan verdim

'Kararımı çoktan verdim'

​Trump, 2024 seçiminde aday olup olmayacağını açıkladı.
Denizde panik

Denizde panik

Tekne alabora oldu, yüzerek kurtuldular.
Bayrağı biz devraldık

Bayrağı biz devraldık

​"Yine böyle bir kalkışma olsa, vatan için sokağa çıkarız."

FETÖ’cü Masonların 5 hedefi

FETÖ’cü Masonların 5 hedefi

​Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı Fatih Gürsul FETÖ'cü Masonlar arasındaydı.

İşte Kalender Kasrı mutabakatı

İşte Kalender Kasrı mutabakatı

​Ukrayna mayınları temizleyip tahıl gemilerinin güzergahını belirleyecek.

KYK kredilerine 2 formül

KYK kredilerine 2 formül

Gözler kabine toplantısında.
Emlak sitelerinde kapora tuzağı

Emlak sitelerinde kapora tuzağı

​"3 bin lira ver daireyi göstereyim."
Şehrin merkezine füze

Şehrin merkezine füze

​Rusya, Ukrayna'daki sivil yerleşimleri vurmaya devam ediyor: 22 ölü 100 yaralı
İskeçe müftüsünü kaybetti

İskeçe müftüsünü kaybetti

​Ahmet Mete vefat etti. Batı Trakya yasta.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.