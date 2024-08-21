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TSK'dan 3 ildeki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına 7 helikopterle destek

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Afyonkarahisar, İzmir ve Ankara'da çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek olmak için Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait 7 helikopter görevlendirildiğini bildirdi.

17:39 - 21/08/2024 Çarşamba
AA
MSB, helikopterlerin söndürme çalışmalarını paylaştı.
MSB, helikopterlerin söndürme çalışmalarını paylaştı.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Afyonkarahisar, İzmir ve Ankara'da çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek olmak için Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 3 helikopter Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, 2 helikopter İzmir'in Menderes ilçesinde, 2 helikopter Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde olmak üzere toplam 7 helikopter görevlendirildi." ifadeleri kullanıldı.




#MSB
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#İzmir
#orman yangını
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