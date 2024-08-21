TSK'dan 3 ildeki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına 7 helikopterle destek

İzmir, Aydın, Manisa ve Uşak’ta orman yangınları sonrası yeşil alanlar yerini siyah ve gri renge bıraktı. Yangınlarda ormanlarla birlikte kiminin yıllarca emek verdiği zeytin ve incir ağaçları, kiminin de evi ya da mahsulü yandı. Yangınlarda 142 yapı da zarar gördü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir’deki yangından etkilenen vatandaşlarla telefonla görüşerek geçmiş olsun dileğinde bulundu. Evleri yanan vatandaşlara sabır dileyen Erdoğan, “Bir an önce yeni evlerine, yeni konutlarına tüm kardeşlerimizi kavuşturacağız. Bu konuda ilgili arkadaşlarım çalışmalarını sürdürüyor” dedi.