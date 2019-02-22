Gündem TSKdan Hakurkta PKKya yaşamsal darbe
POLİTİKA

TSK'dan Hakurk'ta PKK'ya ağır darbe

TSK'dan Hakurk'ta PKK'ya yaşamsal darbe

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta 15 bölgede düzenlenen operasyonda terör örgütüne ait 17 mağara, sığınak ve barınak bulunarak imha edildi. Operasyonda teröristlere ait çok miktarda yaşam malzemesinin yanı sıra Doçka uçaksavar silahı namlusu da ele geçirildi.

Haber Merkezi AA
Hakurk'ta imha edilen mağara
Hakurk'ta imha edilen mağara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı komandolar, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta 15 bölgede operasyon düzenledi.

Operasyonda, bölücü terör örgütüne ait bazıları betonarme yapıda, tavanı saçlarla çevrili, içinde yaşam alanları bulunan 17 mağara, sığınak ve barınak tespit edildi.

AA
Hakurk'ta tespit edilen örgüt malzemeleri

ÜÇ İSTİKAMETTEN GİRİŞ

Üç istikametten girişi ve çıkışı bulunan, tahkim edilmiş mağaralarla sığınaklarda bir kısmı amonyum nitrat ve çivi ile güçlendirilerek hazırlanmış el yapımı patlayıcı düzeneğiyle bunların yapımında kullanılan çeşitli malzemeler bulundu.Aramalarda ayrıca bir Doçka uçaksavar silahı namlusu, 2 RPG-7 roketatar sevk fişeği, 2 ton mazot, patlayıcı düzeneğinde kullanılmak üzere 500 metre kablo, örgütsel doküman ve bölge haritalarıyla çok miktarda yaşam ve giyim malzemesi ele geçirildi.

AA
Doçka silah namlusu

Barınak ve sığınaklar ile malzemeler imha edildi.

AA
Hakurk'ta mağara böyle imha edildi.
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