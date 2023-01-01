TSK'dan jet yanıt: 11 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı Öncüpınar'a yapılan roketatar saldırısının ardından, Tel Rıfat bölgesinde PKK/YPG'li 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Hiçbir terör saldırısını karşılıksız bırakmadık, bırakmayacağız!" ifadelerine yer verildi.
Haber Merkezi
21:43 . 20/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
TSK'dan hain terör örgütüne jet yanıt.
Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG’li teröristlerin Tel Rıfat’tan Öncüpınar Hudut Bölgesine yapılan roketatar saldırısının ardından hain terör örgütüne jet yanıt verdi.
"HİÇBİR TERÖR SALDIRINI KARŞILIKSIZ BIRAKMADIK!"
Bakanlık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Açıklamada, "Karakolumuzun sorumluluk sahasına çok namlulu roketatar saldırısı gerçekleştirdi. Birliklerimizde hasar/zayiat meydana gelmezken belirlenen terör hedefleri meşru müdafaa kapsamında güçlü şekilde vuruldu.
Terör hedeflerine yönelik ateş destek vasıtalarımızla atışlar devam ederken
ilk belirlemelere göre
11 PKK/YPG’li
terörist etkisiz hâle getirildi.
Hiçbir terör saldırısını karşılıksız bırakmadık, bırakmayacağız! " ifadelerine yer verildi.
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