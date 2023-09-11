TSK'ya iftira atan CHP'li Tanrıkulu'na PKK'nın yanı sıra FETÖ'cü teröristler de sahip çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) iftira atan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'yla ilgili konuştu. "Bu zat, teröristlerin cenaze merasimlerinden tutun dağdakilerle beraber yürümeye varıncaya kadar bunların hepsini yaptı" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnanıyorum ki bu seçimde benim vatandaşım artık bunlara yerel bazda yürü demeyecek. Bunların ipini kesecek diye inanıyorum." ifadelerini kullandı. Tanrıkulu'nun TSK'ya dil uzatmanın cezasını hukuk önünde alacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Düşmanlarının bile mertliğinden övgüyle söz ettiği Türk Silahlı Kuvvetlerimize yapılan bu namertçe hakaret, iftiralar cezasız kalmayacaktır." diye konuştu.