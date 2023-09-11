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TSK'ya iftira atan CHP'li Tanrıkulu'na PKK'nın yanı sıra FETÖ'cü teröristler de sahip çıktı

TSK'ya iftira atan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, terör örgütü PKK ve HDP'nin desteğinin yanı sıra FETÖ'cülerden de destek aldı. Örgütün firari gazetecilerinden Tarık Toros, sosyal medya hesabından 'Sezgin Tanrıkulu yalnız değildir' mesajı paylaştı.

Elif Karahan
17:49 . 11/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
TSK'ya iftira atan CHP'li Tanrıkulu'na FETÖ'cü Tarık Toros da sahip çıktı.

TSK'ya iftira atan CHP'li Tanrıkulu'na FETÖ'cü Tarık Toros da sahip çıktı.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, terör örgütü PKK'nın sözcülüğüne soyunarak TSK'ya iftira attı.

Kendi partisi Tanrıkulu'nun açıklamalarının 'kabul edilemez' olduğunu belirtse de terör örgütü PKK ve HDP'den destek mesajları art arda geldi.

Bir destek de FETÖ'den

Sözlerinin arkasında olduğunu belirten Tanrıkulu'na bir destek mesajı da FETÖ'cü teröristlerden geldi.

Örgütün firari gazetecilerinden Tarık Toros, sosyal medya hesabından
'Sezgin Tanrıkulu yalnız değildir'
mesajı paylaştı.

Tanrıkulu ne demişti?

Tanrıkulu, TV100'de yaptığı skandal açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı her şey eleştiriden azade değil, bizler milletvekiliyiz. Bunları sorgularız. TSK üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunu sorarız" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan TSK'ya iftira atan CHP'li Tanrıkulu'yla ilgili konuştu: Namertçe hakaret cezasız kalmayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan TSK'ya iftira atan CHP'li Tanrıkulu'yla ilgili konuştu: Namertçe hakaret cezasız kalmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) iftira atan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'yla ilgili konuştu. "Bu zat, teröristlerin cenaze merasimlerinden tutun dağdakilerle beraber yürümeye varıncaya kadar bunların hepsini yaptı" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnanıyorum ki bu seçimde benim vatandaşım artık bunlara yerel bazda yürü demeyecek. Bunların ipini kesecek diye inanıyorum." ifadelerini kullandı. Tanrıkulu'nun TSK'ya dil uzatmanın cezasını hukuk önünde alacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Düşmanlarının bile mertliğinden övgüyle söz ettiği Türk Silahlı Kuvvetlerimize yapılan bu namertçe hakaret, iftiralar cezasız kalmayacaktır." diye konuştu.


#FETÖ
#Tarık Toros
#Sezgin Tanrıkulu
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