TSK'ya iftira atan CHP'li Tanrıkulu'na PKK'nın yanı sıra FETÖ'cü teröristler de sahip çıktı

TSK'ya iftira atan CHP'li Tanrıkulu'na FETÖ'cü Tarık Toros da sahip çıktı.
CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, terör örgütü PKK'nın sözcülüğüne soyunarak TSK'ya iftira attı.
Kendi partisi Tanrıkulu'nun açıklamalarının 'kabul edilemez' olduğunu belirtse de terör örgütü PKK ve HDP'den destek mesajları art arda geldi.
Bir destek de FETÖ'den
Sözlerinin arkasında olduğunu belirten Tanrıkulu'na bir destek mesajı da FETÖ'cü teröristlerden geldi.
Tanrıkulu ne demişti?
Tanrıkulu, TV100'de yaptığı skandal açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı her şey eleştiriden azade değil, bizler milletvekiliyiz. Bunları sorgularız. TSK üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunu sorarız" demişti.