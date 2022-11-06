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İSTANBUL

TSK'ya iftira atan HDP'lilere polis müdahalesi: 121 gözaltı

Beyoğlu'nda HDP'li vekillerin de arasında olduğu bir grup, terör örgütü PKK'nın 'kimyasal silah' iftirasını sokağa taşımak istedi. Polis, eylemin izinsiz olduğu uyarılarına rağmen yürümek isteyen gruptan 121 kişiyi gözaltına aldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak DHA
TSKya iftira atan HDPlilere polis müdahalesi: 121 gözaltı
​TSK'ya iftira atan HDP'lilere polis müdahalesi: 121 gözaltı.

HDP, terör örgütü PKK'nın TSK'ya yönelik 'kimyasal silah' iftirasını sokağa taşımaya çalıştı.

Dün sosyal medya üzerinden yapılan çağrı sonrasında HDP vekillerinin de aralarında bulunduğu bir grup Taksim ve Tünel Meydanı'nda bir araya gelmek istedi.

Taksim ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alan polis, izinsiz olduğu gerekçesiyle açıklama ve yürüyüşe engel oldu.

121 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polisin uyarılarına rağmen yürüyüş yapmak isteyen gruptan 121 kişi gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından PKK/KCK Terör Örgütü mensuplarına yönelik operasyonlara karşı HDP tarafından, Beyoğlu ilçemizde 'izinsiz toplanma ve yürüyüş' çağrıları üzerine Beyoğlu Kaymakamlığı'nca 'kanuna aykırı toplanma ve yürüyüşün yasaklanmasına' karar verilmiştir. Kaymakamlıkça alınan karara riayet etmeyen; İstiklal Caddesi, Tünel Meydan ve ara sokaklarda toplanarak izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 121 şahıs, güvenlik görevlilerimizce yakalanmıştır." denildi.

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