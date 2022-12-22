Gündem TSKya kimyasal silah iftirası atan TTB Başkanı Fincancının ilk duruşması yarın görülecek
POLİTİKA

TSK'ya kimyasal silah iftirası atan TTB Başkanı Fincancı’nın ilk duruşması yarın görülecek

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK'ya karşı kimyasal silah kullandığı yalanına çanak tuttuğu gerekçesiyle hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan dava açılan ve tutuklu yargılanan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı yarın hakim karşısına çıkacak. Fincancı'nın ilk duruşması, İstanbul Çağlayan Adliyesi 24’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TSKya kimyasal silah iftirası atan TTB Başkanı Fincancı’nın ilk duruşması yarın görülecek
TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör operasyonlarında kimyasal silah kullandığı yalanını dillendiren Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı yarın hakim karşısına çıkacak.

Fincancı'nın ilk duruşması, yarın saat 09:30’da İstanbul Çağlayan Adliyesi 24’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

7,5 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Fincancı hakkındaki soruşturma, geçen hafta tamamlanırken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame düzenlendi.

İddianamede Fincancı’nın, Türk Tabipleri Birliği merkez konsey başkanı olarak ulusal düzeyde ve resmi sıfat ile gayriresmi haber kanalına canlı bağlantı yaparak bulunduğu makamı, mesleki konumunu propaganda faaliyetinde kullandığı da aktarılıp, ‘terör örgütü propagandası’ suçundan 7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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