TSK'ya kimyasal silah iftirası atan TTB Başkanı Fincancı’nın ilk duruşması yarın görülecek

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör operasyonlarında kimyasal silah kullandığı yalanını dillendiren Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı yarın hakim karşısına çıkacak.

Fincancı'nın ilk duruşması, yarın saat 09:30’da İstanbul Çağlayan Adliyesi 24’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

7,5 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Fincancı hakkındaki soruşturma, geçen hafta tamamlanırken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame düzenlendi.

İddianamede Fincancı’nın, Türk Tabipleri Birliği merkez konsey başkanı olarak ulusal düzeyde ve resmi sıfat ile gayriresmi haber kanalına canlı bağlantı yaparak bulunduğu makamı, mesleki konumunu propaganda faaliyetinde kullandığı da aktarılıp, ‘terör örgütü propagandası’ suçundan 7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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GÜNDEM TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'dan ihanet dolu sözler: PKK kanalında TSK'ya iftira attı