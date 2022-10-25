Gündem TSKyı hedef alan avukat için harekete geçildi
POLİTİKA

TSK'yı hedef alan avukat için harekete geçildi

İzmir Barosu Olağan Genel Kurul toplantısında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik kimyasal silah iftirasında bulunan ve konuşmasını teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın sloganıyla bitiren avukat Aryen Turan hakkında soruşturma başlatıldı.

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Haber Merkezi İHA
TSKyı hedef alan avukat için harekete geçildi
Avukat Aryen Turan

İzmir Barosu'nun Celal Atik Spor Salonunda yapılan olağan genel kurulunda kürsüde konuşma yapan avukat Aryen Turan'ın Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili iddialarına salondaki bazı avukatlar tepki gösterirken, salonda arbede yaşandı. Genel kurulda Aryen Turan hakkında suç duyurusunda bulunulması talep edildi.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, avukat Aryen Turan'ın İzmir Barosu'nun 22 Ekim Cumartesi günü yapılan genel kurulunda yaptığı konuşmada "Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele operasyonlarında kimyasal silah kullandığını" iddia etmesi ve terör örgütü sloganı atmasıyla ilgili resen soruşturma başlattı.

  • Görevlendirilen savcıların konuşmayla ilgili inceleme yürüttüğü ifade edildi.

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