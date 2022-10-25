TSK'yı hedef alan avukat için harekete geçildi

İzmir Barosu'nun Celal Atik Spor Salonunda yapılan olağan genel kurulunda kürsüde konuşma yapan avukat Aryen Turan'ın Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili iddialarına salondaki bazı avukatlar tepki gösterirken, salonda arbede yaşandı. Genel kurulda Aryen Turan hakkında suç duyurusunda bulunulması talep edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, avukat Aryen Turan'ın İzmir Barosu'nun 22 Ekim Cumartesi günü yapılan genel kurulunda yaptığı konuşmada "Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele operasyonlarında kimyasal silah kullandığını" iddia etmesi ve terör örgütü sloganı atmasıyla ilgili resen soruşturma başlattı.

Görevlendirilen savcıların konuşmayla ilgili inceleme yürüttüğü ifade edildi.