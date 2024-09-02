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TSYD'yi valilik soruşturacak

04:00 - 2/09/2024 Pazartesi
Güncelleme: 01:10 - 2/09/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İstanbul Valiliği, Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde (TSYD)yaşanan 'havuza başörtülü giremez' skandalına ilişkin soruşturma başlattı. Valilikten yapılan açıklamada, "Sosyal medya mecralarında ‘Tesettürlü bir hanımefendinin Türkiye Spor Yazarlar Derneği’ne ait havuza, kıyafeti nedeniyle alınmadığı’ yönünde iddialar yayınlanmıştır. Söz konusu iddiaların araştırılması için TSYD hakkında soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma sonucunda, iddiaların doğru olduğu sonucuna ulaşılırsa dernek hakkında idari işlem yapılacaktır" denildi.

AYRIMCILIĞA GEÇİT YOK

Sözkonusu iddiaların ayrımcılık olduğuna vurgu yapan Valilik açıklamasında, "Bahse konu olan ayrımcı uygulamanın sorumluları hakkında adli makamlara suç duyurusunda bulunulacaktır. Hiç bir hemşehrimizin bu ve benzeri uygulamalarla inançlarından dolayı mağduriyet yaşamasına izin verilmeyecektir" ifadelerine yer verdi.



#TSYD
#İslamofobi
#Soruşturma
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