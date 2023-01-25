TTB çatısı altında 'Öcalan'a özgürlük' toplantısı: TSK'ya iftira atan Fincancı da katıldı

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TTB çatısı altında 'Öcalan'a özgürlük' toplantısı.
TTB'nin ismi terör ile anılmaya devam ediyor. Son olarak Türk askerine 'kimyasal silah' iftirası atan kurum, şimdi de PKK elebaşı Öcalan'ın özgürlüğü için kurulan 'Tecride Karşı Uluslararası Delegasyon' ile toplantı gerçekleştirdi.
TTB genel merkezinde buluşan yedi farklı ülkeden 36 kişilik heyeti TTB Genel Sekreteri Vedat Bulut kabul etti.
HDP'li Serhat Eren'in de katıldığı toplantıya TSK'ya iftira atan TTB Eski Başkanı Şebnem Korur Fincancı da çevrimiçi olarak katıldı.
Toplantıda terörist başı Öcalan'ın İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’ndeki durumu ele alındı.