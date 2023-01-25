TTB çatısı altında 'Öcalan'a özgürlük' toplantısı: TSK'ya iftira atan Fincancı da katıldı

TTB'nin ismi terör ile anılmaya devam ediyor. Son olarak Türk askerine 'kimyasal silah' iftirası atan kurum, şimdi de PKK elebaşı Öcalan'ın özgürlüğü için kurulan 'Tecride Karşı Uluslararası Delegasyon' ile toplantı gerçekleştirdi.