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TÜBİTAK Başkanı İTÜ’ye

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü’ne TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü’ne Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil atandı. Ankara, Akdeniz ve Fırat Üniversitelerinin rektörleri görevlerine devam edecek.

04:00 - 17/08/2024 Saturday
Güncelleme: 02:37 - 17/08/2024 Saturday
Yeni Şafak
Hasan Mandal, Ahmet Yozgatlıgil
Hasan Mandal, Ahmet Yozgatlıgil

Yeni rektör atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı. Atama kararlarına göre bazı üniversite rektörleri ile devam kararı alındı, bazı rektörler ise görevi devretti.

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü’ne TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü’ne Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, Gazi Üniversitesi Rektörlüğü’ne Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal, Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü’ne YÖK Denetleme Kurulu Üyesi ve Başkanı Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğü’ne ise ÖSYM Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Necip Şimşek atandı.

Halihazırda Ankara Üniversitesi Rektörü olan Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş görevlerine devam edecek.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen ise göreve yeni başlayan isimler.



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#TÜBİTAK
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