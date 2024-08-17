TÜBİTAK Başkanı İTÜ’ye

"Mazerete dayalı atama başvuruları hangi tarihte, nereden açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2024 yılı öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme takvimi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanmıştı. 13-15 Ağustos 2024 tarihleri arasına tamamlanan öğretmenlerin mazerete bağlı atama işlemleri ardından sonuçlar için sabırsızca beklenmekte. Binlerce öğretmen ve yakını gözlerini mazerete bağlı yer değişikliği başvuru sonuçlarına çevirdi. Öğretmenlerin mazerete bağlı aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlerle il içi ve iller arası yer değişikliği başvuruları sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?