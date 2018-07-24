​TÜBİTAK’tan ‘GUHEM’ müjdesi

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi (Bursa BTM) ile Gökmen Uzay Havacılık ve Eğitim Merkezi’nin Türkiye’nin yerli ve milli duruşuna nitelikli insan yetiştiren merkezlerin başında geleceğini söyleyerek, “Bursa, yüksek teknoloji sektörlerin de ana üssü olacak” dedi. Bursa BTM ile inşaatı devam eden Gökmen Uzay Havacılık ve Eğitim Merkezi'ni (GUHEM) incelemek üzere Bursa’ya gelen Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ı makamında ağırlayan Başkan Aktaş, Bursa'nın sanayi ve teknoloji şehri olduğunu vurgulayarak, Bursa BTM’nin şehrin bu özelliğini taçlandırdığını söyledi.

YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜSSÜ

Bursa’da ‘Büyükşehir Belediyesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve TÜBİTAK tarafından oluşturulan üçlü konsorsiyum ile’ topluma ve gençlere yönelik faydalı işlere imza atıldığını anlatan Başkan Aktaş, “Şehrimizin ve ülkemizin geleceğine dair en önemli konulardan bir tanesi de GSMH’yi yükseltmek ve ihracatımızı artırmaktır. Bunun için de teknoloji bazlı üretime yönelmeliyiz. Yenilikler ve buluşlar gerçekleştirmeliyiz. Bunları da yerli ve milli duruşla hayata geçirmeliyiz. Cumhurbaşkanımızın, özellikle yerlilik ve millilik konularını önemsediğini biliyoruz. Otomobil, insansız hava araçları, tanklar, silahlar ve bunlara benzer birçok projede Türkiye, ciddi mesafeler aldı. BTM ile GUHEM de bu sürece önemli katkı sunacak mekanların başında gelecektir. Otomotiv ve tekstilde sahip olduğu üretim altyapısıyla Türkiye’nin sanayi şehri olan Bursa, bilim ve teknoloji merkezleriyle uzay, havacılık ve savunma gibi yüksek teknolojili sektörlerin de ana üssü haline gelecek. 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine varmak isteyen Türkiye için Bursa, önemli bir merkez olacaktır” diye konuştu.

BURSA’NIN GİRİŞİMLERİ İLK OLACAK

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ise Bursa BTM Koordinatörü Fehim Ferik’in de hazır bulunduğu ziyarette, Türkiye’de 5 adet aktif bilim merkezinin yer aldığını ve bunlar arasında Bursa’nın ‘süreci kendisinin başlatması nedeniyle’ ayrı bir yerinin bulunduğunu ifade etti. Prof. Mandal, TÜBİTAK olarak bilim ve teknoloji merkezlerini tematik yerler haline getirmeyi planladıklarını ifade etti. Bursa›da uzay ve havacılık alanında yapılan girişimlerin Türkiye›de bir ilk olacağının altını çizen Prof. Dr. Mandal, «Yeni kurulan hükümet sistemimiz kapsamında 100 günlük eylem planı hazırlandı. Bu plan içerisinde, 3 bilim merkezini daha aktif hale getireceğiz. Bunlardan birisi de Bursa’dır.” şeklinde konuştu.