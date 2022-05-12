Tüfekle oynarken patronunu öldürdü

Olay, saat 22.30'da sıralarında ilçenin Anafartalar Mahallesi Hisar Parkı Caddesi'ndeki çanta üretimi yapılan imalathanede meydana geldi.
İş yerinde çırak olarak çalışan M.M., ilk belirlemelere göre; imalathanede bulunan pompalı tüfeği incelediği sırada silah ateş aldı.
Patronu Ziya İpek, vücuduna isabet eden saçmalarla yaralandı. M.M., panik halinde kaçarken, komşuların ihbarı ile sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.
Polis eşliğinde iş yerine giren sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ziya İpek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olayı duyunca iş yerine gelen İpek'in ailesi, ölüm haber alarak gözyaşlarına boğuldu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaydan sonra kaçan M.M.'yi kısa sürede yakaladı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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Kaza, saat 22.00 sıralarında Aydın- İzmir karayolu Ömerbeyli Mahallesi yakınlarında meydana geldi.
Almanya'dan Türkiye'ye tatile geldiği öğrenilen İbrahim Akbal yönetimindeki HB KL 487 yabancı plakalı otomobil, İncirliova'dan Germencik istikametine ilerlerken ters yöne girerek, karşı yönden gelen 09 TA 053 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.
İki otomobil de çarpışmanın şiddetiyle sürüklenerek şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Gelen ekiplerce yapılan incelemede, yabancı plakalı otomobilde bulunan 5 kişiden yolcu konumunda bulunan Gülten Akbal ile Abdurrahman Şirin'in araçta sıkışarak yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kazada yaralanan 5 kişi ise sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı.
Yaşamını yitiren Gülten Akbal ile Abdurrahman Şirin'in cansız bedeni, kazay yerinde yapılan incelemenin ardından Germencik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma ekiplerince sürdürülüyor.
Ters yöne giren otomobil faciaya yol açtı: İki ölü beş yaralı var
Aydın'ın Germencik ilçesinde, sürücüsünün ters yöne girdiği otomobil, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle iki otomobil de şarampole devrilirken, kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı.
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Kaza, saat 00.00 sıralarında Yıldız Mahallesi, Barbaros Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen ve aşırı hızlı olduğu belirtilen 34 NGZ 97 plakalı lüks otomobil, Yıldız Kavşağı Levent istikametinde aynı yönde seyreden 34 TDH 07 plakalı taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan taksi ve lüks otomobil, aynı istikamette seyir halindeki 5 aracın daha kaza yapmasına neden oldu.
LÜKS OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ KAYIPLARA KARIŞTI<br>Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışmalarda, zincirleme kazaya neden olduğu iddia edilen 34 NGZ 97 plakalı lüks otomobilin sürücüsü bulunamadı. Polis olay yerinden kaçtığı belirlenen sürücünün bulunması için çalışma başlattı.
TAKSİ SÜRÜCÜSÜ ARAÇTA SIKIŞTI<br>Lüks otomobilin çarptığı taksi, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu önünde bulunan araçlara çarptıktan sonra takla attı. Taksi sürücüsü araçta sıkışırken, olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmalarının ardından sıkıştığı yerden kurtarıldı.
7 aracın karıştığı kazada taksi sürücüsüyle birlikte 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazadan son anda kurtulan taksi sürücüsü yaşananları anlattı. 34 NGZ 97 plakalı lüks otomobilin aşırı hızlı olduğunu belirten taksi sürücüsü, “Çok hızlı bir şekilde geliyordu. Benim sağımda da bir minibüs vardı. Arabanın geçmesi mümkün değildi. Baktım o araya girmeye çalışıyor, ben sola kırarak kendimi kurtardım. Su birikintisine girdi. Duramadı taksiye vurdu. Akabinde komple 5 arabayı bir birine kattı.
Bütün olayın sorumlusu da sebebi de lüks otomobildir. Çok hızlıydı. Öyle bir hız yok sonuçta, yokuş çıkıyorsun. Bu birikintisi de var böyle bir hız yapma şansın yok şeklinde konuştu.
Kaza nedeniyle Barbaros Bulvarı, Levent istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Polis ekipleri tarafından tek şeritten kontrollü olarak sağlanan trafik, kazaya karışan araçların çekicilerle olay yerinden kaldırılmasının ardından tekrar normale döndü.
Beşiktaş'ta zincirleme trafik kazasında can pazarı: 7 araç birbirine girdi kazaya neden olan sürücü kaçtı
Beşiktaş'ta 7 aracın karıştığı zincirleme kazada cadde savaş alanına döndü. Aşırı hızlı olduğu için kazaya yol açtığı iddia edilen lüks otomobilin sürücüsü kayıplara karıştı. Kazada, 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Barbaros Bulvarı, Levent istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.