Tuğgeneral vekillik için emekli oldu

Tuğgeneral Remzi Albasan.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Özel Kalem Müdürü Tuğgeneral Remzi Albasan, AK Parti’den milletvekili adaylığı için emekliye ayrıldı. FETÖ'nün darbe girişiminin ardından zorlu bir süreçte başladığı özel kalem müdürlüğü görevine 7 senedir devam eden Tuğgeneral Albasan, astsubay olarak TSK’da başlayan meslek hayatına 1993’te subay olarak devam etti. Albasan, 2018 yılının Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından generalliğe terfi ettirilmişti.