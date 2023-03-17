Tuğgeneral vekillik için emekli oldu

MHP lideri Bahçeli, partisinin MYK ve MDK Toplantısı'nda "MHP ve Cumhur İttifakı 14 Mayıs seçimlerine tam olarak hazırdır. Başarmaya da kararlıdır" dedi. Seçimler için siyasi partilere Hazine yardımının deprem bölgelerine aktarılması yönünde çağrıda bulunan Bahçeli, “MHP böylesi bir feragate gönüllüdür ve diğer siyasi partilerden de aynı hassasiyeti ümit etmektedir” dedi.