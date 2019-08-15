TÜGVA 39 ilde yurt imkanı sağlıyor

Başarılı öğrencileri ödüllendiren vakıf, gençlere eğitim hayatında da destek olarak, Türkiye sıralamasında 1 ila bin arasında olan öğrencilere yüzde 100 burs, bin 1 ila 5 bin arasında olan öğrencilere yüzde 75 burs, 5 bin 1 ila 10 bin arasında olan öğrencilere yüzde 50 ve 10 bin 1 ila 20 bin arasında olan öğrencilere ise yüzde 25 burs imkanı sağlıyor.

ETKİNLİKLER DÜZENLENİYOR

TÜGVA yurtlarında düzenlenen etkinliklerle de öğrencilerin sosyal hayattaki gelişimleri destekleniyor. Geçen sene yurtlar arasında düzenlenen futbol şampiyonası birincileri yurtdışı seyahat ile ödüllendirilirken, fotoğraf yarışmasında dereye girenlere profesyonel fotoğraf makinası hediye edildi.