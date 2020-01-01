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KAYSERİ

TÜGVA Develi şubesinden anlamlı etkinlik

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) anlamlı bir farkındalık projesine imza attı. “Müslümanlar çam ağacı süslemez” sloganıyla yola çıkan gençler, yılbaşı günü evde topladıkları bayat ekmekleri soğuk havalarda gıda bulma zorluğu çeken doğadaki hayvanlara dağıttı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TÜGVA Develi şubesi gençleri soğuk kış günlerinde sokak hayvanları için doğaya bayat ekmek bıraktı.
TÜGVA Develi şubesi gençleri soğuk kış günlerinde sokak hayvanları için doğaya bayat ekmek bıraktı.

Kayseri’nin Develi İlçesinde 3 ay önce faaliyete geçen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) anlamlı bir farkındalık projesine imza attı. “Müslümanlar çam ağacı süslemez” sloganıyla yola çıkan gençler, yılbaşı günü evde topladıkları bayat ekmekleri soğuk havalarda gıda bulma zorluğu çeken doğadaki hayvanlara dağıttı. Hayata geçen çalışmanın detaylarını TÜGVA Develi Teşkilat Başkanı Emre Tırtır anlattı.

Gençler, doğada yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için çam ağaçlarına bayat ekmek astı.

HAYRA VESİLE OLDUK

Yaklaşık 3 ay önce Develi’de şube açılışını yaptıklarını söyleyen Tırtır, kısa sürece 80’den fazla öğrenciye ulaşmayı başardıklarını söyledi. Yeni yıl ile birlikte çam ağacı süslemek yerine hayır kapısı açmak için anlamlı bir çalışma başlattıklarını belirten Tırtır, “Gençlerimize bir duyuru yaparak evlerindeki bayat ekmekleri atmamalarını, bunları bir yerde biriktirerek bizlere getirmelerini istedik. Kış aylarında doğaya bırakıp doğadaki hayvanların aç kalmasını önüne geçmek istiyoruz. Bunu da tam yılbaşına denk getirerek bu farkındalığı ortaya çıkarmak istedik.

Müslüman bir kişi çam ağacı süslemez, eğer yılbaşı döneminde bir şeyler yapmak istiyorsa doğadaki hayvanların karnını doyursun istedik.

Hemde bir hayra vesile olmuş olacağımızı belirttik. Yaklaşık 15 kişilik bir ekiple birlikte topladığımız ekmekleri kış aylarında yaşam mücadelesi veren canlıların yiyebilmesi için doğaya bıraktık” dedi.

TÜGVA Develi şubesine bağlı gençler, Türk bayrağı açmayı da ihmal etmedi.

ERCİYES’DE KAYAK, ANTALYA’DA KAMP

Kısa süre içerisinde geniş bir kitleye ulaştıklarını belirten Tırtır, “ Sohbetlerimize yaklaşık 80 kişi katılıyor. Gençlerimizi sinemaya götürüyoruz. Yakın zamanda ney kursu ev bağlama kurslarımızı faaliyete geçireceğiz. Yine yüzme havuzu derslerimiz de bu dönem itibariyle başladı. Önümüzdeki günlerde ise gençlerimizi kayak yapmaları için Erciyes Dağı’na götüreceğiz. Ara tatil döneminde ise 100 kişilik ortaokul öğrencimizi Antalya’da kamp yaptıracağız” şeklinde konuştu.

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