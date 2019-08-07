TÜGVA 39 ilde öğrencileri bekliyor

Sınavları başarıyla geçen ve bir üniversitede öğretime başlama hakkı kazanan milyonlarca öğrenci ve ailesinin hiç şüphesiz en önem verdikleri konuların başında yurtlar geliyor.

Öğrencilerin bu ihtiyacını en güzel şekilde karşılayan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) bu sene üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarının karşılanması için 39 ilde 7 bin öğrenci kapasiteli 55 yurt binası ile hizmet verecek.

TÜGVA'dan yapılan açıklamada, TÜGVA Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurtları'nın sadece konaklama değil, öğrencilerin sosyal, fiziksel ve kültürel gelişimlerinin de önemsendiği bir yer olduğu belirtildi.

Üniversiteye giriş sınavında dereceye giren öğrencilere yurt bursu imkanı ve birçok aktivitelerle bu sene 39 ilde yurt hizmeti verileceği aktarıldı.

Açıklamada görüşüne yer verilen TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu, üniversite sınav sonuçlarının açıklanması ile Türkiye'nin dört bir yanında hayallerini gerçekleştirmek ve geleceklerine yön vermek için yola çıkan öğrencilerin bu yolda yalnız olmadıklarını vurguladı.

TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu.

TÜGVA'nın üniversite kazanan ve eğitimine devam eden öğrencilere 7 bin öğrenci kapasiteli 55 yurtta ev konforu ve aile sıcaklığında barınma imkanı sunacağının altını çizen Emiroğlu, aynı zamanda akademik ve sosyal hayatı destekleyecek faaliyetlerle de gençleri hayata hazırladıklarını anlattı.

Dereceye giren öğrencilere yurt bursu

TÜGVA'nın başarılı öğrencileri ödüllendirdiği ve eğitim hayatlarında destek olduğuna değinilen açıklamada, Türkiye sıralamasında ilk binde bulunan öğrencilere yüzde 100, bin 1 ila 5 bin arasında olan öğrencilere yüzde 75, 5 bin 1 ila 10 bin arasında olan öğrencilere yüzde 50, 10 bin 1 ila 20 bin arasında öğrencilere ise yüzde 25 burs sağlandığına işaret edildi.

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Geçen sene yurtlar arasında düzenlenen futbol şampiyonası birincilerinin yurt dışı seyahati ile ödüllendirildiği, her yıl değişik temalarla düzenlenen fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere profesyonel fotoğraf makinası hediye edildiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yine rafting turları yaparak öğrenciler, farklı sportif dalları deneyimledi. Bu sene yurtlarda bunlara ek olarak, basketbol, masa tenisi ve satranç turnuvaları da düzenlendi. Basketbol turnuvasında dereceye girenlere ise altın ve benzeri ödüller takdim edildi. Yaş itibariyle zihinsel gelişim kadar bedensel gelişimin de hızlı gerçekleştiği bu yaşlarda sportif etkinlikler önem taşımaktadır. Bu sebeple öğrencilerin hem ders dışı zamanını kaliteli geçirmesi hem de bedensel aktiviteye katkı sunması açısından TÜGVA yurtlarının birçoğunda spor salonu bulunmaktadır.

15 arkadaş 1 ders programı bu yıl da devam edecek

Sosyal gelişimin önemsendiği TÜGVA yurtlarında öğrencilere kendini ifade edecekleri ortamlar oluşturulmaktadır. Halk eğitimle anlaşmalı olarak yapılan '15 Arkadaş, 1 Ders' adlı eğitim programı bu sene de devam edecek olup, bir araya gelen 15 öğrenci, Halk Eğitim Merkezlerinin desteğiyle istedikleri bir konu hakkında eğitim alabilecek. Öğrencilerin kişisel gelişimlerini sağlayabilecekleri 'İleri Düzey Liderlik Programları' kapsamında Liderlik Atölyesi, Teneffüs, Bir Musibet Bin Nasihat, Bir Lokma Bir Kıssa, Geçmişten Geleceğe, The Master gibi programlarımız bulunmaktadır. Ayrıca, yine her yurtta mesleki ve akademik yönlendirme tanıtım programları düzenlenmektedir."

TÜGVA yurtlarında kalan öğrencinin başka şehre ziyarete gittiğinde o şehirdeki TÜGVA yurdunda ücretsiz konaklayabildiği belirtildi.

Yurtlara kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin vakfın internet sitesindeki başvuru formunu doldurarak ön kayıt işlemini gerçekleştirebilecekleri bildirildi.

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