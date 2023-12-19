Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın davetine icabetle resmi ziyarette bulunmak üzere Macaristan’a gitti. Başkent Budapeşte’de Macar mevkidaşı Katalin Novak tarafından resmi törenle karşılanan Erdoğan, tören kapsamında Meçhul Asker Anıtı’na çelenk bıraktı. Tören sonrasında Erdoğan, Macar mevkidaşıyla Sandor Sarayı’nda görüştü.

17 MADDELİK İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI

Erdoğan ardından Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Karmelita Manastırı’nda bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen ikili görüşmenin ardından heyetler arası görüşme yapıldı. Erdoğan, Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin (YDSK) Altıncı Toplantısı’na katıldı. Orban başkanlığındaki Konsey Toplantısı’nın ardından iki ülke arasında 17 maddelik iş birliği anlaşması yapıldı.

ÜYELİĞİMİZE TAM DESTEK VERİYOR

Toplantılar sonrasında Orban ile birlikte açıklama yapan Erdoğan, “Görüşmelerimizde Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, Ukrayna ve Gazze’deki gelişmeler dahil olmak üzere güncel meseleleri de ele aldık. 2024 yılının ikinci yarısında Avrupa Birliği dönem başkanlığını üstlenecek Macaristan’ın birliğe tam üyeliğimize desteğini güçlü bir şekilde tekrar vurgulamasından memnuniyet duydum” dedi.

İSTANBUL SÜRECİ İÇİN HAZIRIZ

“Filistin’de ve Ukrayna’da savaşın ve şiddetin çözüm olmadığı noktasında Macar dostlarımızla hemfikiriz” ifadelerini kullanan Erdoğan şöyle devam etti: “Ukrayna’da diplomatik çözüm odaklı çalışmalara ağırlık verilmesi gerektiğini en başından bu yana seslendiriyoruz. Türkiye olarak taraflardan talep olması halinde yarım kalan İstanbul sürecini tekrar canlandırmaya hazırız.”

İLK GÜNDEN BERİ ÇALIŞIYORUZ

“Gazze’de ise İsrail vahşetinin bir an evvel sona ermesi için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Acil ateşkesin tesisi, ve çatışmaların yayılmasının önlenmesi için Türkiye olarak ilk günden beri yoğun diplomatik çaba harcıyoruz. Son gelişmelerle birlikte 1967 sınırlarında bağımsız, egemen, toprak bütünlüğünü haiz Filistin devletinin tesisinin artık kaçınılmaz olduğunu bir kez daha gördük. Uluslararası toplumun İsrail’e doğru mesajların verilmesi ve yaşanan katliamın sona erdirilmesi noktasında asli bir sorumluluğu bulunuyor. Bu bağlamda dostumuz Macaristan’ın da gereken katkıyı sağlamaktan geri durmayacağına gönülden inanıyorum.”

Orban’a Togg hediye etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’a Oltu siyahı renginde Togg hediye etti. Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilerin 100. yılına özel hazırlanan “HU TR-100 plakalı” Togg’u kullanan Başbakan Orban’a otomobil hakkında bilgi verdi. Başbakan Orban da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Macar atı hediye etti.

16 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretinde Macaristan ile çeşitli alanlarda 16 anlaşma imzalandı. Öte yandan Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile bazı yetkililer eşlik etti.

Ticaret hedefimiz 6 milyar dolar

Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin 6. toplantısı nedeniyle Budapeşte’de olmaktan memnun olduğunu ifade Erdoğan şöyle konuştu: “Bugün aynı zamanda diplomatik ilişkilerimizin de tesis edildiği Türkiye-Macaristan Dostluk Anlaşması’nın imzalanmasının 100. yıl dönümü. Tarihi bağlar ve kültürel yakınlıkları güç aldığımız Macaristan’la dostane ilişkilerimiz esasın bir asrın çok daha ötesine uzanıyor. Bu yıl karşılıklı olarak gerçekleştirilen çok sayıda üst düzey ziyaretle kapsamlı iş birliğimizi daha da pekiştirdik.”

YATIRIMLARA İVME KAZANDIRACAĞIZ

“Bu yılın ilk 11 ayı itibarıyla ticaret hacmimiz geçtiğimiz yılı geride bırakarak 4 milyar dolara yaklaştı, 6 milyar dolarlık müşterek hedefimize ulaşmakta kararlıyız. Bu çerçevede mevcut karma ekonomi komisyon mekanizmasına ilaveten ekonomi ve ticaret ortak komitesini tesis ettik. Ortak komitenin ilk toplantısını önümüzdeki aylarda Türkiye’de düzenleyerek ticaret ve yatırımlarımıza ivme kazandıracağız.”

HALKLARIMIZI DAHA YAKINLAŞTIRACAK

“Karşılıklı yatırımları teşvik ediyor, firmalarımızın gerek Macaristan’da gerek Türkiye’de gerekse üçüncü ülkelerde iş birliğini destekliyoruz. Halihazırda verimli bir iş birliğine sahip olduğumuz savunma sanayii ve enerji gibi alanlarda bağlarımızı daha da güçlendirmeyi planlıyoruz. 2024 boyunca idrak edeceğimiz Türkiye-Macaristan Kültür Yılı’nın açılış törenini gerçekleştireceğiz. 1 yıl sürecek etkinlikler Türk ve Macar halklarını birbirlerine daha da yakınlaştıracaktır.”

Önümüzdeki yüzyıl sizin olacak

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkesi ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin önemine işaret ederek, “Bugün ilişkilerimizi kapsamlı stratejik işbirliğine yükselttik. Bundan ötesi, daha yükseği var mı bilmiyorum. Diplomatik dilde bunun dostluk ve kardeşlik olarak en güçlüsü olduğunu düşünüyorum” diye konuştu. Orban, Türkiye’nin gelecek yüzyıl için ortaya koyduğu projelerin önemine atıfta bulanarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ithafen, “Önümüzdeki yüzyıl için çok büyük bir proje ortaya koydunuz. Önümüzdeki yüzyıl sizin olacak. Buna inandık, anlaşmalar yaptık” ifadelerini kullandı. Macaristan’ı tehdit eden göçüm Türkiyesiz durdurulamayacağına vurgu yapan Orban, “Ukrayna ve Rusya savaşında tek bir ülke sonuç alabildi, Tahıl Koridoru’yla. Vize serbestisi konusunda Türkiye’yi destekliyoruz” dedi.

Küresel barış için çalışıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de ilk olarak Macar mevkidaşı Katalin Novak ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Novak ile Sandor Sarayı’ndaki Neptün Havuzu’na “anı parası” attı. Erdoğan, daha sonra Macaristan Cumhurbaşkanlığı’nın özel defterini imzaladı. İki liderin görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre görüşmede Erdoğan, Türkiye’nin tüm çatışma bölgelerinde sükuneti sağlamak amacıyla küresel barışa hizmet eden çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

İLİŞKİLERİMİZ DAHA DERİNLEŞECEK

İsrail’in Filistin topraklarına yönelik saldırılarının, bölgesel ve küresel barışın, insan hakları ve uluslararası hukukun korunması için sona erdirilmesi gerektiğine dikkati çeken Erdoğan, Türkiye-Macaristan ilişkilerine de değindi. Erdoğan, Türkiye ve Macaristan ilişkilerinin Budapeşte ziyareti sonrası daha da derinleşeceğine inandığını vurguladı. Görüşmede, küresel ve bölgesel meseleler de ele alındı.







