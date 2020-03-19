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EĞİTİM

Tüm hazırlıklar tamamlandı: BAU online derse başlıyor

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Korona virüs nedeniyle ara verilen eğitim öğretime, uzaktan eğitim sistemiyle devam edecek. 23 Mart tarihinde başlayacak eğitimler için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs sebebiyle 1 hafta ara verilen eğitimler, uzaktan eğitimlerle devam ediyor. Sürecin etkin ve verimli bir şekilde ilerleyebilmesi adına Bahçeşehir Üniversitesi (BAU), sınıfları online platforma taşıma kararı aldı.

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Halihazırda bütün derslerin öğrenme yönetim sisteminde oluşturulduğu ve her akademik dönem başında belirli aralıklarla eğitim teknologları tarafından öğretim üyelerine güncel sistem eğitimlerinin verildiğini ifade eden BAU Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz, uzaktan eğitim sistemiyle ilgili bilgiler verdi. BAU öğrencilerinin okula ilk başladığı gün bu sistemlere mobil cihaz ve PC üzerinden ulaşabilmekte olduğunu ve bu sistemi kullandıklarını belirten Karadeniz, “Koronovirüs nedeniyle gündeme gelen online öğretimle birlikte üniversitemizin Uzaktan Eğitim Birimi ve diğer ilgili birimleri ile koordine olarak aksiyon planı oluşturulmuştur. Tüm derslerimizin etkin ve verimli bir şekilde online olarak verilmesi için tüm hazırlıklarımız tamamlanmıştır. Tüm kampüslerdeki yarı zamanlı/tam zamanlı öğretim üyelerimize eğitimlerle birlikte süreçte yardımcı olacak kaynaklar hazırlanmış olup eğitim sonrası kendilerine iletilmiştir” dedi.

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