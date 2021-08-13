​Tüm yangınlar kontrol altında

Bakan Pakdemirli, Antalya Manavgat ve Muğla başta olmak üzere 54 ilde çıkan orman yangınlarına karşı verilen mücadelenin detaylarını paylaştı.

28 Temmuz’dan bu yana 54 ilde çıkan 298 orman yangının tümü kontrol altına alına alındı. Güzel haberi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli verdi. Muğla’nın Marmaris ilçesindeki Afet Koordinasyon Merkezi’nde konuşan Bakan Pakdemirli, “Büyük yangınlardan dolayı tüm ülke teyakkuz halindeydi. Bu teyakkuz halinden hayatın normal akışına geçiyor olmamız lazım." dedi. Burdur’un Bucak ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını belirten Bakan Pakdemirli, “Afette aziz milletimizle ormanlarımız için tek yürek olduk. Tüm yangınları kontrol altına aldık” şeklinde konuştu. Pakdemirli, “Antalya ve Muğla’da zarar gören devlet avlakları bölgelerinin 2021 ve 2022 yılında av döneminde ava kapatılması kararını aldık” dedi.

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Bekir Pakdemirli

21 SAATTE DURDURULDU

Devam eden son büyük yangınlar Muğla Köyceğiz ve Burdur Bucak’ta devam eden yangınlardı. Köyceğiz’de 14’üncü günde kontrol altına alınan orman yangını sonrası soğutma çalışmaları sürdürülüyor. 15 bin hektar kızılçam ve karaçam ormanının yandığı bölgede evleri tahliye edilenler ise ilçeye geri dönmeye başladı. Burdur Bucak’taki yangın ise ekiplerin havadan ve karadan 21 saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. 7 mahallenin tahliye edildiği, 21 evin hasar gördüğü yangında, 300 hektar ormanlık alan kül oldu. Yangınla ilgili 6 kişi de gözaltına alındı.

CANSİPARANE MÜCADELE ETTİK

Bakan Pakdemirli, Antalya Manavgat ve Muğla başta olmak üzere 54 ilde çıkan orman yangınlarına karşı verilen mücadelenin detaylarını paylaştı. Olağanüstü hava koşullarına rağmen orman teşkilatının yangınlarla mücadelesinin cansiparane bir biçimde sürdüğünün altını çizen Pakdemirli, “28 Temmuz’dan bu yana 298 orman yangını çıktı. Tarihimizin en zorlu yangınlarıyla mücadele ediyoruz. Hem havadan hem karadan müdahaleyle 16 günde yangınları kontrol altına aldık” değerlendirmesinde bulundu.

Dönüşler başladı